藍轟前鎮漁港經費 陳吉仲：不要汙名化基礎設施

國民黨近日針對高雄前鎮漁港改建，獲中央補助81億元預算炮火猛攻，對此農業部長陳吉仲今天受訪指出，前鎮漁港50多年沒有重大建設，導致大型漁船無法進來，蘇院長認為需要一次解決，希望這樣的基礎設施可以讓遠洋漁業永續經營，大選期間不要汙名化基礎設施。

隨著明年總統與立委選舉腳步逼近，民進黨中央也啟動輔選，陳吉仲今天下午為彰化縣第一選區立委陳秀寳的政見說明會站台，對於前鎮漁港改建經費爭議，陳吉仲說，改建經費是韓國瑜市長任內爭取，表示在蔡英文總統帶領下，建設不分藍綠，像是彰化漁港也投入了10億以上建設，只要是國家基礎建設需要就會做。

陳吉仲說，台灣遠洋魚業數一數二，一千多艘遠洋漁船在5大洋捕撈，每年產值超過3百億，若將遠洋漁業漁船修補，漁具、漁網加工加起來超過一千億，前鎮漁港1968年開港，50多年來沒重大建設，地下水汙水沒有處理，也沒休憩中心，台灣遠洋漁業比日本強，希望有更好的漁港建設，包括多功能物流中心和漁港疏濬，蘇院長認為應一次解決，這項建設應可獲得漁民的肯定，希望大選期間不要汙名化。

陳吉仲今天也肯定陳秀寳3年多來的政績，包括爭取彰化漁港建設加起來30多億經費，3年多來爭取農水路在農業部預算也超過5億，照顧鄉親看得到。