快訊

中央擬先開放旅外陸客來台 觀光業者怒批「脫褲子放屁」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍轟前鎮漁港經費 陳吉仲：不要汙名化基礎設施

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
農業部長陳吉仲（右）今天下午為彰化縣第一選區立委陳秀寳（左）的政見說明會站台。記者林敬家／攝影
農業部長陳吉仲（右）今天下午為彰化縣第一選區立委陳秀寳（左）的政見說明會站台。記者林敬家／攝影

國民黨近日針對高雄前鎮漁港改建，獲中央補助81億元預算炮火猛攻，對此農業部長陳吉仲今天受訪指出，前鎮漁港50多年沒有重大建設，導致大型漁船無法進來，蘇院長認為需要一次解決，希望這樣的基礎設施可以讓遠洋漁業永續經營，大選期間不要汙名化基礎設施。

隨著明年總統與立委選舉腳步逼近，民進黨中央也啟動輔選，陳吉仲今天下午為彰化縣第一選區立委陳秀寳的政見說明會站台，對於前鎮漁港改建經費爭議，陳吉仲說，改建經費是韓國瑜市長任內爭取，表示在蔡英文總統帶領下，建設不分藍綠，像是彰化漁港也投入了10億以上建設，只要是國家基礎建設需要就會做。

陳吉仲說，台灣遠洋魚業數一數二，一千多艘遠洋漁船在5大洋捕撈，每年產值超過3百億，若將遠洋漁業漁船修補，漁具、漁網加工加起來超過一千億，前鎮漁港1968年開港，50多年來沒重大建設，地下水汙水沒有處理，也沒休憩中心，台灣遠洋漁業比日本強，希望有更好的漁港建設，包括多功能物流中心和漁港疏濬，蘇院長認為應一次解決，這項建設應可獲得漁民的肯定，希望大選期間不要汙名化。

陳吉仲今天也肯定陳秀寳3年多來的政績，包括爭取彰化漁港建設加起來30多億經費，3年多來爭取農水路在農業部預算也超過5億，照顧鄉親看得到。

陳秀寳也說，彰化漁港後續還有有29億要投入建設，正副院長也已答應，運維港500多萬，陳部長也已承諾相挺。

農業部長陳吉仲今天下午為彰化縣第一選區立委陳秀寳的政見說明會站台。記者林敬家／攝影
農業部長陳吉仲今天下午為彰化縣第一選區立委陳秀寳的政見說明會站台。記者林敬家／攝影
農業部長陳吉仲（右二）今天下午為彰化縣第一選區立委陳秀寳（左二）的政見說明會站台。記者林敬家／攝影
農業部長陳吉仲（右二）今天下午為彰化縣第一選區立委陳秀寳（左二）的政見說明會站台。記者林敬家／攝影

陳吉仲 前鎮漁港 韓國瑜 遠洋漁業 蔡英文

延伸閱讀

陳吉仲部長帶頭賣台肥土地 曹啟鴻自肥爽賺千萬？

陳吉仲淋雨掛牌農業部 賴士葆酸：老天爺都在哭泣

藍：不滿意度破四成高升農業部長 陳吉仲大到不能倒？

興大喜事連連...詹富智校長就職 陳吉仲、薛富盛出任部長

相關新聞

藍轟前鎮漁港經費 陳吉仲：不要汙名化基礎設施

國民黨近日針對高雄前鎮漁港改建，獲中央補助81億元預算炮火猛攻，對此農業部長陳吉仲今天受訪指出，前鎮漁港50多年沒有重大...

陳玉慧《海神家族》再版 給2023年台灣政治認同的啟示

作家陳玉慧近日重新出版20年前舊作《海神家族》。小說描寫1930年代以降，三代台灣人的複雜身分認同。對照政治大學選舉研究中心6月進行的最新台灣民眾政治態度調查，或許可以咀嚼出如今台灣社會政治認同的不同況味。 陳玉慧的這本半自傳小說從上個世紀末的1999年開始寫，2004年付梓。故事從1930年自琉球來台的日本外婆寫起，她嫁給了日據時代因飛行夢而投入日軍，輾轉於南洋戰場的台灣外公；她也與1947年參與台共二七部隊，後來為躲避國民黨軍隊追捕而遠走南美的叔公有曖昧情愫。書中叛逆的母親角色則嫁給了老家安徽當塗，1949年從上海搭輪船來台灣的父親二馬。...

預算惹議？重提韓國瑜欲疏濬前鎮漁港 蘇貞昌：不分黨派81億一次做好

高雄前鎮漁港向中央申請3000萬元進行改建，獲得81億元補助，國民黨對此事大加批評。行政院前院長蘇貞昌今在臉書發文，表示...

前瞻幫台南蓋活動中心？市府：申請43案12億自籌7.6億

台南市有37個行政區、649個里，幅員十分遼闊，市府表示，為推動一里一活動中心的目標，提升為民服務品質，向中央積極爭取前...

AIT主席羅森柏格推文 歡迎賴清德過境美國

副總統賴清德將出訪邦交國巴拉圭並過境美國，有媒體報導美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberge...

從NCC到運安會 證明獨立機關不過是執政黨的御用機關

運安會與NCC、中選會都是獨立機關，應該保持超然、獨立行使職權、所作決策不受其他單位監督，但當工程會副主委可直衝運安會施壓、行政院秘書長一通電話就讓運安會主委「被請辭」，運安會已遭執政黨「染指」，和NCC、中選會一樣，被成為民進黨政府的御用機關，既不超然、也不獨立，真正棄械投降的，恐怕是台灣的交通運輸安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦