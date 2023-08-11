「人均化」解釋前瞻 學者批國發會：答非所問

前瞻計畫遭批評藍綠有別分配不公，行政院昨天大動作反擊，財經部會親上火線說明，國發會表示，前瞻建設無分藍綠，相關地方建設若按照全國縣市人均獲配來看，前三名為連江縣、台東縣與南投縣。不過，預算專家指出，要看縣市補助多寡，直接看各縣市建設經費比較即可，用人均獲配數去計算比較，反而是模糊焦點。

財稅專家、政大財政系名譽教授曾巨威表示，「這是典型自圓其說，想要矇騙過關的說法」，政府推動、投資前瞻基礎建設，難道是以各地人口做為最重要或唯一的考量嗎，當然不是。

曾巨威表示，任何政府推動重大經濟建設計畫，例如軌道、橋梁、道路等交通設施，是以全國各地發展、公共建設以及國家整體戰略需求，作為首要與綜合考量，蔡政府推動前瞻計畫也不例外。政府在事前盤點、規畫全台或各縣市的基礎建設需求後，才會推動計畫與預算分配。

曾巨威說，前瞻計畫遭質疑分配大小眼，結果國發會提出的「人均化」解釋，民眾或許容易懂，也會讓人形成既定印象，認為好像大家雨露均霑；但各地區、各縣市的人口多寡，絕對不是決定國家重大經建計畫的首要考量，行政部門的解釋非常不專業，答非所問，只是設法找出可以讓他們「脫困」的說詞。

不具名預算專家表示，要看前瞻建設補助哪個縣市經費比較多，哪個縣市經費比較少，其實去比較各縣市獲分配的總經費就好，簡單的計算問題，國發會卻刻意把問題複雜化了。他舉例，基隆人口少，不到四十萬人，新北人口多，已逾四百萬人，若以人均獲配去比較前瞻建設經費誰多誰少，人愈少得金額愈大，人愈多獲得金額愈少，但這樣的計算有什麼意義？

該專家指出，過去擴大內需公共建設，虛擲納稅錢，去蓋一鄉鎮一停車場，結果偏遠鄉鎮根本不需要，又如之前被戲稱為「蚊子館」的閒置公共設施，都被批浪費公帑，如今前瞻建設再次引發爭議，大家不去討論這些軌道建設是不是當地真正需要的？通車後能不能維持一定規模的運量？若只為選票，中央大撒幣，地方拚命爭取，最後就像高雄、桃園捷運一樣，連年虧損，政府舉債大興建設，最後鉅額錢坑還是債留子孫。