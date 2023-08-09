軌道建設恐成負擔 藍黨團：地方財政瀕破產

前瞻計畫預算用在何處，成為各界關注焦點，蔡英文總統為此也出面聲稱沒有債留子孫。國民黨立法院黨團今舉行記者會，總召曾銘宗說，軌道建設完成之時，地方財政瀕臨破產。

首席副書記長李德維說，從五泰輕軌一直到基隆輕軌捷運建設計畫規劃的作業，預計相關的總經費是9707.06億，中央負擔5364.42億，地方必須分攤4364.32億，地方負擔的比率高達46%，這是規劃中相關建設經費。

李德維指出，興建中的捷運建設很多，包含台北的捷運中和線是99年就開工，中央也把相關的建設併入前瞻預算裡，在這部分地方負擔的比率高達66.67%。前瞻總體預算原來規劃是8824億，軌道部分為4241億，占原來總經費的48%，後來修正了相關軌道建設的經費，變成1903億，占整體的23%，由於中央把很多的經費（負擔）塞給了地方縣市政府，民進黨政府將相關其他的經費擺到另外部分。

李德維強調，地方政府被迫要編列龐大的預算跟債務，支應相關的軌道建設，呼籲中央既然有所謂的前瞻建設，要有政績，就應該負擔多數相關的經費，不是用少部分的經費，要求地方縣市政府付出更多，拖垮地方的財政。

曾銘宗說，軌道建設完成之時，地方財政瀕臨破產。檢視五都債務餘額，債務有5919億，尚可舉債額度5,379億，地方自籌款4364億，五都剩餘舉債額度1015億。假設地方自籌款算5518億，軌道建設完成時，地方財政的舉債額度全部用完，現在開工率是零，隨著時間的推移，興建成本還會大幅增加。且捷運不是只有興建，營運維持成本非常高，每天載200萬人的台北捷運每年還是虧13億，高雄捷運是最明顯例子。

曾銘宗表示，國發會7月25日承認若執行困難，地方可改變計畫，還講軌道建設不是中央主導。前瞻基礎建設8400億有將近一半是軌道建設，不是蔡政府主導的嗎？不是交通部主導的嗎？現在知道問題嚴重了，要推給地方政府？