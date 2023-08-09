捧高雄酸南投？游淑慧舉前瞻問陳建仁：南投人情何以堪

南投災情慘重，行政院長陳建仁昨天勘災時，大讚高雄有前瞻部署的眼光，不像南投還有幾位需要緊急後送。國民黨議員、北市士林大同立委參選人游淑慧在臉書說，「冷嘲熱諷落井下石，南投人民聽到這話情何以堪?」

游問，今天如果南投縣是民進黨執政，陳院長還能說出這麼冷漠冷血的話嗎？水保署都承認「仁愛鄉單日累積雨量逾800毫米，比莫拉克颱風雨量還多，災情才會如此嚴重。」這麼多的雨降在山區是要怎麼「事在人為」?

游也提到，高雄與南投的預算差多少？高雄與南投的基礎建設、人力建置差多少？而南投四面環山，有多少原民部落、山林居民都在交通不便的偏鄉山上裡，世代居住、看天生活。

游淑慧提到，2009年的莫拉克颱風，又名「八八風災」，龐大的降雨量給台灣中南部帶來嚴重的災情，高雄縣小林村小林部落遭土石流掩埋，莫拉克帶來的雨量讓原先缺水的曾文水庫都得啟動洩洪。大自然的力量不是永遠都能「人定勝天」。當年在高雄受災的時候，我們一起難過、一起禱告。

結果卡努颱風同樣為中南部造成嚴重災情，南投縣長許淑華在忙著救災時，身為大家長的行政院長陳建仁卻連勘災都不忘捧高雄酸南投。

游說，他冷嘲熱諷落井下石，稱讚「高雄防災優於南投」，高雄市長陳其邁防災事前超前部署，還酸「不像有些沒辦法超前部署，就使得防災工作相當困難」，還說「事在人為」，南投人民聽到這話情何以堪？

縣長許淑華曾說，「當一陣大雨超過1000毫米下在仁愛鄉，我想任何一個鄉鎮都是承受不住的！」游淑慧說，比起備受寵愛的高雄，前瞻占大頭的高雄，其他縣市不奢求公平對待，只希望陳院長能發揮大家長的愛心，「事在人為」為南投縣救災提供多一點的支持與補助。

游淑慧提到，陳建仁曾說自己希望「建造上主的仁慈在台灣」，正如自己的名字……面對南投的災情，您的仁慈在那？不要分不清楚場合、身分，換了位置連同理心都失去。游也在文末標註，「高雄好棒棒，別人看著辦。」