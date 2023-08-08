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陳佩琪嗆柯離婚只能帶走內衣褲 爆結婚32年最感動一刻

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲（左）、妻子陳佩琪（右）。 圖／聯合報系資料照
民眾黨總統參選人柯文哲（左）、妻子陳佩琪（右）。 圖／聯合報系資料照

民眾黨總統參選人柯文哲在演唱會向妻子陳佩琪表白，她感動落淚，歷歷在目，昨天陳佩琪透過臉書說，柯文哲結婚後，第一天就把存摺、印章、提款卡都交給她保管，某次起爭執，她跟柯說，要是離婚，你就只有自己的內衣褲可以帶走。

陳佩琪表示，柯把存摺、印章、提款卡都交給她保管後，拿零用錢，穿的普通，吃的隨便，某天她忍不住問柯，這樣賺錢的樂趣在哪，柯文哲繼續凝視正在閱讀的文件，頭也不抬的說，賺錢是要給妻小用的，她感覺到柯文哲心底理所當然認為，答案應該如此，還嫌她多問。

陳佩琪說，她嗆柯文哲要是離婚，只有自己的內衣褲可以帶走，不知道是不是對柯衝擊太大，直到現在還牢記，可能是覺得委屈，每次被問到都不時拿出來說嘴，難怪柯文哲最近說很怕老婆。

陳佩琪指出，每次聽到柯文哲提到這些，覺得她也該多加反省，不要在吵架時伶牙俐嘴，得理不饒人。

陳佩琪說，某次和柯文哲在電視上看到美國911事件，有人從雙子星跳下來，柯文哲對她說，要是哪天碰到這個情況，會先跳下來當墊背，這樣她存活機會大一些，因為陳佩琪會賺錢，會帶小孩，會做家事，有用多了，這是結婚32年來，柯文哲最讓她感動的一刻。

陳佩琪分享柯文哲與家人相處情形，夫妻忙，每次婆婆打電話，一定先問柯文哲什麼時候回家，擔心柯的睡眠。柯文哲怕母親擔心，總是回答回來很久了，其實才剛到家。

陳佩琪表示，每次婆婆透過電話叮嚀柯文哲一長串，柯因為還有很多工作要做，應付之道，就是把電話話筒拿遠，眼睛繼續盯著醫學文獻看，等婆婆念的差不多了，再把話筒放回耳邊。

陳佩琪說，婆婆觀念比較傳統，有時會跟柯說，她們那個年代媳婦都要陪婆婆聊天，不然會被念，陳佩琪怎麼沒打電話來聊天，柯文哲很維護她，跟母親說時代不同了， 陳佩琪要上班， 上班很辛苦啦。

陳佩琪表示，選舉到了，談到夫妻互動，都會被拿出來嚴格檢視，但每個家庭情況不同，夫妻間工作性質，收入多少和家事分配，本就要互相尊重，不可能什麼事，都是50比50的均等分配，他們夫妻的相處之道，外界若覺得值得效法就去做，覺得不好就不要學，共同戮力實踐男女共榮維持一個美滿的家。

柯文哲 陳佩琪 婆婆

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