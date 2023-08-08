影／視察災區頻作秀 國民黨團呼籲官員勘災就要有誠意
國民黨團今舉行「關心南投仁愛鄉救災，不要爭功作秀」記者會，立委孔文吉主持、總召曾銘宗出席。
針對南投風災後，官員連袂前往勘災，總召曾銘宗批評，民進黨部份立委在消費災區，軍方努力救災的同時，民進黨立委前往勘災拍照後要拍照上傳網路，軍方要求不要上架作秀，災區同一路線連勘兩次災，曾銘宗質疑勘災次數多就有效嗎，前天是鄭文燦副院長和王國材部長，昨天是蔡英文總統和陳建仁院長，今天是陳吉仲，曾銘宗批評要勘災就有誠意，一起來把事情解決，不要分批來作秀。
出席的原住民立委孔文吉也爆料，陳吉仲今天去勘災，竟然沒有通知在野黨立委，他都不知道要如何臨時趕下去，今天要看看現場那幾位民進黨立委去配合陳吉仲作秀。
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