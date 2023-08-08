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新聞眼／別牽拖前朝 舉債真有錢花刀口？

聯合報／ 本報記者鄭媁
國民黨立法院黨團曾舉行記者會批評，蔡英文總統上任以來，每年都編列特別預算，敗壞財政紀律且債留子孫。圖／國民黨立法院黨團提供
國民黨立法院黨團曾舉行記者會批評，蔡英文總統上任以來，每年都編列特別預算，敗壞財政紀律且債留子孫。圖／國民黨立法院黨團提供

朝野連日來為前瞻預算爭論不休，被執政黨立委批評「太平官」後，行政部門終於集中火力反擊在野對蔡政府任內舉債的質疑。不過，審計部報告日前出爐後，又將特別預算常態化爭議推向高峰。蔡英文總統及財政部親上火線掛保證絕對沒有債留子孫，但事實真是如此？

蔡總統強調自己沒有債留子孫，並提及前總統馬英九陳水扁留下的債務約為一兆四千億至一兆七千億元，她只增加四千多億元，還說政府要懂得投資未來，才能照顧人民。不僅未正面回應瘋狂舉債的質疑，還甩鍋給前朝，以「前任負債更多」的說法混淆視聽；但既然是要投資未來，若前瞻執行率不佳、錢沒有花在刀口上，賠本了誰又該負起責任？

七年來，蔡政府提出十三項特別預算，總金額高達二點四兆元，其中又有一點二至一點五兆元預算會留至下一任政府繼續編列。財政部說支出均依預算法規定，但民進黨又把特別預算不計入法定舉債上限，宣稱自己舉債最少，還反控在野黨用錯誤數據唱衰台灣。

玩文字遊戲向來是民進黨慣用手法，「跳電」不是「缺電」、疫苗採購資料是「保存」非「封存」、確診病例不是「蓋牌」是「校正回歸」，相關金句不勝枚舉。面對外界質疑，財政部又說，重點不在能不能舉債，而是要控管債務執行成效、償債能力，增加財政韌性。

每一任政府都有可能面臨國內外經濟局勢變化、自然災害等不可抗力狀況，確實不能一概而論。負責任的執政者不必自吹自擂或拉前朝政府下水，民眾想知道的是，每一次在立法院通過的特別預算是否有切實需求？是否不浪費每一分公帑？

民進黨 債務 馬英九 蔡英文 校正回歸 陳水扁 疫苗

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