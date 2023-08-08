麻生太郎抵台 今見蔡總統、賴清德

日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎昨率團抵台訪問，預計停留三天，蔡英文總統今天下午將在總統府內接見訪問團，副總統賴清德則在午間設宴款待。麻生今天也將出席遠景基金會主辦的「凱達格蘭論壇—二○二三印太安全對話」，發表專題演講。

麻生太郎昨上午十一時左右偕眾議員鈴木馨祐及中西健治等人抵達台北松山機場，他在日本駐台代表泉裕泰陪同下入境，現場與民眾、媒體揮手致意，但未發表談話。

外交部指出，麻生太郎在台期間並將拜會外交部長吳釗燮、立法院前院長王金平及台北市長蔣萬安。麻生太郎一行昨天下午三時抵達五指山公墓，弔唁前總統李登輝，由李登輝基金會董事長李安妮與夫婿賴國洲迎接。

麻生太郎歷任日本首相、外務大臣及財務大臣等要職，現在更是自民黨內地位僅次於首相兼總裁岸田文雄的第二號人物，其率領的「麻生派」是岸田內閣主要組成派系；麻生此行距他上次率團訪台參加我建國百年國慶已相隔十二年，這次再度訪台，是自一九七二年台日斷交後，訪問台灣最高層級的現職自民黨幹部。

有學者認為，麻生在這個時間點來台，無疑是表達對台支持，雖然他對岸田文雄的影響力不如往昔，但所抱持的反中親台的態度，應是自民黨內多數人的立場。他指出，民眾黨總統參選人柯文哲，和國民黨總統參選人侯友宜，陸續在日本與麻生太郎會面，並把會面認定是訪日重點行程；麻生太郎在這個時間點訪台，規畫與賴清德會面，應是為了表達他對三位參選人一般的重視。