快訊

為加速搶通道路全力救災 南投仁愛鄉明繼續停班停課

羅智強與金溥聰午餐會全程沒互動 賴士葆「1句話」讓其他參選人都拍手

壽險金控雙雄誰壓對AI股？ 這家Q2一口氣加碼緯創逾16萬張

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本前首相麻生太郎弔念李登輝 登五指山看方位

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
日本前首相、自民黨現任副總裁麻生太郎率眾議員鈴木馨佑、中西健治訪問台灣，今天下午三時抵達五指山公墓，弔唁前總統李登輝。圖／李登輝基金會提供
日本前首相、自民黨現任副總裁麻生太郎率眾議員鈴木馨佑、中西健治訪問台灣，今天下午三時抵達五指山公墓，弔唁前總統李登輝。圖／李登輝基金會提供

日本前首相、自民黨現任副總裁麻生太郎率眾議員鈴木馨佑、中西健治訪問台灣，今天下午三時抵達五指山公墓，弔唁前總統李登輝，由李登輝基金會董事長李安妮與夫婿賴國洲親自迎接。

李安妮表示，除了催生李登輝紀念圖書館，延續台日之間的友好關係也是李登輝基金會非常重要的使命。特別感謝麻生過去對李登輝赴日簽證的協助；當李登輝過世後，時任副首相的麻生也特別到我國駐日代表處致敬，讓她十分感激。

李安妮說，致敬儀式結束時，麻生特別詢問與觀看五指山公墓的周邊環境與視角方位，如此細緻與溫暖的作為，讓她在麻生身上看見父親的影子。

李安妮也指出，目前已委請音樂家創作「李登輝交響樂」，預計2024年台灣推出，並且隔年在東京海外首演。

麻生回應，他曾在1966年隨其外祖父吉田茂來台，當時更曾經謁見前總統蔣介石，印象深刻。而兩國在1972年斷交之後，他曾以自民黨青年局局長的身分來台灣，而此次同行的鈴木與中西也曾經是該局局長。在兩國結束邦交後，自民黨青年局其實扮演著非常重要的角色。

麻生也說，就目前的台日關係、甚至是經常被提起的印太戰略或布局，事實上，背後都有李登輝的影響，他未來會在各層面持續深化台日之間的關係，願兩國都能繁榮安泰。

晤談結束後，李安妮致贈「李登輝圖書館紀念酒」，特別再次強調維繫台日關係與催生紀念圖書館是基金會的最大使命，請麻生給予指導及鼓勵，落成典禮時，「一定要來當我們的嘉賓」，麻生當場允諾屆時一定出席。

李登輝 李安妮 台日關係 麻生太郎

延伸閱讀

麻生太郎率團訪台 揮手向日本旅客打招呼

麻生太郎明拜會 蔣萬安：透過城市交流深化台日關係

宋楚瑜抽印增訂與李登輝訪談紀錄 盼還原真相

興票案後隔十年再見 李登輝第一句話對宋楚瑜說：攏不是我做ㄟ

相關新聞

鏡電視變更申請案涉瀆職 立委爆代持股東親口承認賣股

國家通訊傳播委員會（NCC）通過鏡電視上架，NCC要求鏡電視八大股東切結不賣股，不找人頭，時代力量立委陳椒華今天表示，鏡...

孕婦過馬路險被撞無法開罰 藍委：自治條例已不合時宜

一名孕婦日前在台北市羅斯福路行人穿越道險遭車輛撞及，報案經警調閱錄影監視系統，認定不停讓行人違規明確。北市警局文山二分局...

日本前首相麻生太郎弔念李登輝 登五指山看方位

日本前首相、自民黨現任副總裁麻生太郎率眾議員鈴木馨佑、中西健治訪問台灣，今天下午三時抵達五指山公墓，弔唁前總統李登輝，由...

藍委揚言刪除未動支特別預算 綠委反批不是玩扮家家酒

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天說，政府的特別預算執行率不佳，有的執行年度會延續到下一任總統，揚言刪除還未動支的預算，民進...

劉德音戳破矽盾護台大內宣？綠營：本就主張「自己國家自己救」

「紐約時報」日前刊出專訪台積電董事長劉德音內容，表態不認同「矽盾」（Silicon Shield）說法，強調北京決定是否入侵台灣，不會取決於半導體，而是取決於美、中想要如何維持他們想要的現狀；對於美國遏制中國大陸半導體產業發展的做法，劉德音在專訪中表示可以理解，但強調台積電「沒有發言權」，外界對此解讀為「矽盾」破防。不過民進黨人士表示，安全上本就沒有「要把台積電當盾牌」，而是「自己的國家自己救」…

前日相麻生太郎抵台 將於明日發表專題演講

日本自民黨副總裁麻生太郎率團抵台，預計在台灣停留三天，他將晉見蔡英文總統及副總統賴清德，明天到遠景基金會主辦的凱達格蘭論...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦