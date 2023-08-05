陳超明人瑞母108歲、趙正宇母80歲 立委弊案法官問家庭狀況

台灣高等法院審理立法委員貪汙案，4日行準備程序，傳蘇震清、陳超明、趙正宇，蘇、陳對證據能力無意見，但趙爭執偵查中的證據能力。開庭時，法官照程序詢問被告學經歷、家庭狀況，陳超明表示與妻子、母親同住，母親已經108歲，需要照料；趙正宇遲到，直到上午11點6分快退庭時才步入法庭，他說母親快80歲了，無法自理生活。

蘇震清被指收受李恒隆2580萬元賄款，質詢經濟部SOGO案，台北地院認為蘇是自行向李要求並收取賄款，犯後態度不佳，判10年徒刑；被控收受太流公司前董事長李恒隆100萬元的陳超明，一審被依不違背職務收賄罪判刑7年8月，他喊冤「絕對清白、百分之百清白，沒有人像我這麼清白」；趙正宇因檢調監聽李恒隆的「白手套」郭克銘而「槓上開花」，被檢方依逃漏稅、財產來源不明罪起訴，逃漏稅部分遭判刑6月、得易科罰金，財產來源不明部分則獲判無罪。

高院4日上午9點半開庭，法官逐一提示證據清單。蘇震清表示，法院的判決對他不公平，他有送刑事聲請勘驗狀、調查證據狀，指很多調查內容沒完全呈現，尤其是對他有利的部分，若勘驗，一定可以還他清白。

檢方針對趙正宇財產來源不明罪部分上訴，趙因故未如期到場，他的律師爭執偵查中的證據能力。高檢署公訴檢察官則聲請向國稅局調趙2018、2019年個人綜合所得稅申報資料，認為他家中保險箱裡的920萬來源可疑。

法官詢問3名立委的學經歷與家庭狀況，立委的月收入都約1、20萬元，孩子也都已長大。陳超明的母親陳林白菜高齡108歲，也是刑案被告中罕見家庭有人瑞的情形，而在庭訊即將結束時才進法庭的趙正宇，則說母親無法自已生活，需人照顧，今年快80歲了。