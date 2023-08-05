麻生太郎 後天偕議員訪台

日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎八月七日將率眾議員訪問團來台，並將出席「凱達格蘭論壇」擔任專題演講嘉賓，蔡英文總統、副總統賴清德將會接見麻生太郎等人。

外交部昨天表示，麻生太郎此行將偕鈴木馨祐眾議員及中西健治眾議員等人，將於八月七日到九日日訪台，外交部表達誠摯歡迎之意。

外交部指出，麻生太郎一行人來台期間，除參加凱達格蘭論壇並擔任專題演講貴賓外，也會會見總統蔡英文和副總統賴清德副、拜會外交部長吳釗燮、立法院前院長王金平、台北市長蔣萬安；並前往五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

外交部稱麻生太郎曾任日本首相、外務大臣及財務大臣等要職，距上次率團訪台參加我國建國百年國慶已相隔十二年，外交部歡迎，並感謝麻生太郎以實際行動支持台灣。

外交部指出，麻生太郎來訪除彰顯台日間的堅實友誼外，也進一步深化台日雙方在各領域的實質合作關係。

今年六月民眾黨總統參選人訪日時，曾與麻生太郎閉門會談一小時。柯文哲會後說，雙方主要談到日本、台灣、中國大陸對等關係，外交及國防彼此如何合作處理；國民黨總統參選人侯友宜八月一日前往日本自民黨總部時，也曾拜會麻生太郎，麻生提出對俄烏戰爭、兩岸及世界情勢的觀察，並指出「台灣在國際上具有相當重要的地位」。