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特別預算編列交鋒…陳揆批無知 柯文哲酸打臉審計部

聯合報／ 記者周湘芸林縉明蔡晉宇／台北報導
行政院長陳建仁。聯合報系資料照
行政院長陳建仁。聯合報系資料照

蔡政府前瞻預算、特別預算，各黨持續交鋒。民眾黨總統參選人柯文哲前天批評，蔡政府將特別預算常態化是在作假帳。行政院陳建仁昨反嗆，前瞻等特別預算編列都經立法院審查通過，從未作假帳，「柯文哲一直說假話且無知」； 柯文哲回擊，他拿審計部的資料評論，難道行政院要出來指責審計部的資料不對嗎？

前瞻建設成為箭靶，民進黨預計在五日起啟動「信賴台灣，溫暖好政」說明會，邀請政務官及黨、競辦發言人，說明蔡政府的政績，以及黨主席賴清德未來的施政願景，首發場由高雄市長陳其邁打頭陣，化被動為主動，在全台選區舉辦施政願景說明會。

陳建仁表示，特別預算編列都是經過立法院通過，柯文哲昧於事實批評，相當不應該。政府近幾年的財政狀況不錯，近五年歲入歲出的賸餘每年超過一千億元，去年還債近五千億元，還債比例也逐年增加，財政健全。

「行政院要打臉審計部是不是？」柯文哲受訪回擊，「難道是審計部的報告有問題嗎？」柯文哲再批評前瞻計畫亂花錢，柯說，前瞻計畫是他跟民進黨分道揚鑣的最重要原因。

他覺得民進黨沒有財政紀律，亂花錢，例如從基隆輕軌基隆捷運，「我就問你什麼時候開工，八堵到基隆那段你怎麼解決，這鬼扯嘛！」

針對藍白相繼批評前瞻預算，包括獨厚高雄、執行率差等，陳建仁說，前瞻建設一向受到民眾歡迎，國內外所有科技新的創新技術不斷發展，也要均衡南北發展。

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