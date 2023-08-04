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歐盟等國解禁福島食品…剩中台韓9國有管制 衛福部回應了

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
衛福部長薛瑞元。資料照。記者蘇健忠／攝影
衛福部長薛瑞元。資料照。記者蘇健忠／攝影

外電報導，歐盟和挪威、冰島撤銷2011年福島核事故後對日本產食品的進口限制，歐盟執委會的相關命令自昨起生效，此舉將大幅減輕生產者和出口商的負擔。目前仍實施進口限制的僅剩中國、南韓、台灣等9個國家和地區。

衛福部長薛瑞元回應，我國對於福島食品大多有鬆綁，未來日方可能會提出解除限制訴求，除衛福部以外，包括行政院經貿談判辦公室、行政院食品安全辦公室也會參與貿易協商。食藥署回覆「持續關注蒐集國際相關措施，積極配合跨部會研商，維護國人飲食安全。」

歐盟和挪威、冰島自昨日起，對福島、岩手、宮城、山形、茨城、群馬、新潟、山梨、長野、靜岡等10縣的部分食品，不需再提供「放射性物質檢測證明」，只剩下福島縣的部分水產和野生菇類、宮城縣的部分野菜等。

歐盟執委會認為，基於監測等科學知識將限制鬆綁是妥當的，與歐洲議會及成員國進行了協商。歐盟執委會在14日的官方公報中刊載撤銷限制的相關規則，並稱將在20天後生效。

對於福島食品實施進口限制的，僅剩中國、南韓、台灣等9個國家和地區。薛瑞元表示，我國針對福島食品大多有鬆綁，但還沒完全鬆綁，仍有部分限制，但近期並無規畫與日方協商，主要是目前日方並未提出相關訴求，未來若有提出解除進口限制訴求，因屬貿易協商事宜，除衛福部以外，行政院經貿談判辦公室、行政院食品安全辦公室也將參與協商。

根據衛福部去年最新「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」（即禁止進口之規定）及「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」規定，禁止進口日本國內限制流通的產品品項；福島等5縣之野生鳥獸肉、菇類、漉油菜。而

衛福部目前針對日本食品輸入管制及檢附輻射檢測證明措施，仍禁止福島等5縣之野生鳥獸肉、菇類、漉油菜進口台灣。風險產品須提供輻射、產地雙證明，包括福島等5縣開放品項之產品；菇類（宮城縣、岩手縣、山梨縣、靜岡縣）；水產品（宮城縣、岩手縣）；茶類（靜岡縣）；乳製品、嬰幼兒食品(宮城縣、埼玉縣、東京都）。

台灣邊境採取輻射檢驗，包括福島等5縣的生鮮冷藏蔬果、冷凍蔬果、活生鮮冷藏水產品、冷凍水產品；乳製品、嬰幼兒食品、礦泉水或飲水、海草類及茶葉等9大類產品。

福島核災事故後，因對放射性物質污染的疑慮，世界各國紛紛對日本產的農林水產品及食品實施進口限制，最多時共有55國。此後美國於2021年、英國於2022年相繼撤銷限制，數量逐漸減少，瑞士預計在本月15日撤銷。

福島食品 日本 衛福部

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