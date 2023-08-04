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溫暖好政說明會打頭陣？陳其邁：這時間點防災為主
民進黨「信賴台灣・溫暖好政」說明會將在全台陸續開展，首站明天選定高雄，將由勞動部長許銘春及高雄市長陳其邁打頭陣，回應在野陣營對執政黨批評，高雄市長陳其邁指昨晚接獲告知，但這個時間點仍以防災救災為主，要看市政行程才能決定能否配合。
民進黨因應國民黨、民眾黨等民代及有心人士攻擊，將在各立委選區舉行「信賴台灣．溫暖好政」說明會。首場訂明天在高雄登場，排定高市長陳其邁及高雄出身的勞動部長許銘春上陣。據知也讓陳其邁能為近日前瞻建設引發的紛擾，進行說明。
陳其邁今早參加2023高雄永續城市高峰壇時受訪指出，昨天有接獲通知，但仍以颱風過後的防災救災為主，再來看行政是否能夠配合。「要看市政行程，在這個時間點，要進行防颱與豪大雨的準備工作。
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