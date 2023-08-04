前瞻資源分配縮短城鄉差距 饒慶鈴：難道只有台北和高雄嗎？

前瞻基礎建設8年8800億元的龐大預算各界高度關注，尤其審計部公布前瞻計畫第3期預算審核報告，高雄市獲得的預算占總補助近4分之1，對於財政少之又少的台東而言，縣長饒慶鈴今透過臉書發文認為縮短城鄉差距，難道只有台北和高雄。

饒慶鈴寫到，高雄光1個前鎮漁港翻新就拿到81億元，比台東7年來拿到的漁港經費多整整81億。台東縣內有14處漁港，只比高雄少2處，不僅建設遠不及高雄，在前瞻中得到的補助是0。

陳其邁市長臉書發文稱，前瞻計畫由政府扮演領頭羊，加速台灣產業轉型與升級的計畫，因此雙北以外基礎建設較為不足的地區，就是計畫主要的補助對象。

數字會說話，台東75億甚至嘉義市30億、離島的澎湖50億、金門53億、連江55億7年來拿到的，都只是高雄1265億的零頭吧！這樣真的能做到縮短城鄉差距、加速鄉村地區發展？還是創造更難以追上的城鄉不平等？

前瞻預算中，高達近半是軌道建設，交通對台東而言，的確是最迫切需要加強的呀！花東鐵路雙軌電氣化通車目標設在2027年10月、南迴鐵路全線雙軌化進度還卡在評估階段，這是台東對外最重要的2條鐵路生命線，可以再快一點、可以再給我們多點關愛嗎？