北斗鎮長補選 楊麗香邀候選人到媽祖廟斬雞頭發誓不買票

彰化縣北斗鎮長補選8月5日投票，選情激烈「火花四射」，候選人前鎮長楊麗香說，對手顏宏霖陣營發的文宣意有所指，暗指她會賄選，綠營候選人江熊一楓市場拜票時也指他們賄選與貪汙，她今天公開邀各候選人在媽祖廟奠安宮前斬雞頭發誓「清白參選，絕不買票，否則禍延子孫」。

無黨籍候選人楊麗香昨晚在臉書公開對無黨籍對手顏宏霖叫陣今天上午到媽祖廟奠安宮前斬雞頭發誓「絕不賄選不買票」，也邀支持顏宏霖的鎮代會主席陳世凱等人陪同來發誓，今天上午再加碼在臉書邀民進黨籍候選人江熊一楓一起來發誓，她上午帶著素雞到奠安宮向媽祖參拜並斬雞頭發誓。

楊麗香說，顏宏霖陣營所發的文宣意有所指，暗指她賄選，她一向清白參選，北斗鎮民也用智慧投下神聖一票，所以「北斗人的尊嚴不容侮辱」，她要在媽祖婆面前發誓對自己人格的保證，也是對選民的承諾，她一定不會賄選，也請鄉親明白他們的選擇一定不會錯。

江熊一楓則回應說，北斗鎮長二次改選，一次是因李氏家族賄選，這次又因李氏家族貪汙，這在民主政治中都是很恥辱的事，所以她一直在呼籲乾淨選舉，楊麗香應向鎮民道歉，而不是去斬雞頭，這是沒實質意義，否則也可以去關老爺前瞌幾個響頭就好了，重要的是應該要跟北斗鎮民說自己的施政藍圖，而不是去斬雞頭。