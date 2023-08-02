開槓柯文哲 鄭文燦：照他算法 柯市長任內完工率是0%

民眾黨總統參選人柯文哲近日接連批評前瞻基礎建設成效不彰，昨天更在臉書指，據審計部資料，過去7年軌道建設完工率只有12%，且沒動工的比完工的還多。行政院副院長鄭文燦深夜也發文反擊，照柯文哲的算法，柯市長任內的完工率是0%。

鄭文燦指出，他看了柯文哲臉書，發現柯文哲為了選舉，失去基本的政治理性。如果問完工率，柯市長任內，環狀線北環段只有開工，沒有完工，是否完工率是0%？捷運工程審核期長，工期更長，這是基本常識。一般而言，準備期程4年，工期8年，這是常態。如果他說柯市長任內，沒有完成任何一條捷運，柯會服氣嗎？

鄭文燦說，東環線是非常重要的捷運，連結士林、大直、內湖、南港、信義計畫區，總經費超過1000億元。東環線在2020年才提出綜合規畫，2022年行政院就快速核定了。然而，東環線未如柯所承諾於2022年底動工。「如果我們說柯市長東環線動工為0%、完工為0%，相信他也很難接受。」

鄭文燦說，建設無分顏色，前瞻計畫中央補助台北市四條捷運線共計752億元，目的是希望捷運路網完善。雙北軌道建設過去已投入1兆2千億元，中央補助超過6千7百億元。這代表中央對於首都台北市，一直都是放在第一位。而前瞻計畫捷運及台鐵總共經費5000餘億元，比雙北捷運少。

鄭文燦說，柯文哲不可能不知道軌道建設對城市的重要性。台北捷運先蓋，他卻反對前瞻計畫對其他縣市的軌道建設。政府注重每一個都會區，這難道是錯誤？根據審計部的調查報告，前瞻計畫第1期至第3期特別預算執行情形實現率已達83.07%，國發會所統計的執行率為96.65%，柯文哲全部講錯，國發會才發出澄清。

鄭文燦也說，捷運工程尚未完成，不應該成為柯文哲反對前瞻、抹黑前瞻的理由。反而，政府要照顧每一個直轄市，包括台北市在內，不應該被扭曲、被抹黑。希望總統大選口水結束後，建設的美好，可以留下來。