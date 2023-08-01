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沈宗隆傳將請辭議長 張麗善證實：議會會選出適合人選

聯合報／ 記者陳雅玲蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善證實沈宗隆有表達為讓議會正常運作，應讓議會推派更優秀的議員來擔任議長，相信議會會透過投票方式選出最優秀的人。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善證實沈宗隆有表達為讓議會正常運作，應讓議會推派更優秀的議員來擔任議長，相信議會會透過投票方式選出最優秀的人。記者陳雅玲／攝影

雲林縣議長沈宗隆因涉綠能收賄案，有意辭去議長職務，雲林縣長張麗善證實沈宗隆有表達為讓議會正常運作，應讓議會推派更優秀的議員來擔任議長，相信議會會透過投票方式選出最優秀的人。

張麗善表示，沈宗隆的官司雖然尚未判刑確定，但他心繫議會，為讓議會正常運作，他已先行表達，希望推派更優秀、有心的議員來擔任議長，對於沈議長的胸懷，她非常的敬佩。

雲林縣無黨籍議員黃凱今證實獲沈宗隆支持，將爭取雲林縣議長一職，張麗善說，黃凱跟所有議員的互動相當好，在沈宗隆的推舉之下，應可贏得很多議員的支持跟肯定，相信議會會透過民主方式產生能夠帶領議會的議長。

由於目前議會民進黨11席、國民黨9席、民眾黨及台聯各1席、無黨籍21席，因此，未來國民黨籍和無籍議員一旦結盟，依舊可以左右未來議長人選。

目前已有多位無黨籍及國民黨的議員接到黃凱尋求支持，國民黨雲林縣黨部對此十分低調，指這件事尚未明確，辭與不辭，也是議長本身決定的事，所以不便多說。

引起雲林政壇極度關注，無黨籍的議員黃凱有意爭取接任，綠營方面是否推出人選角逐，雲林縣民進黨縣黨部和議會黨團，都不約而同表示，一切等事情明確再處理，是否推派人員，縣黨部也表示會與黨中央討論後再處理。

議員 雲林 沈宗隆

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