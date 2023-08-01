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助重建沖繩首里城 外交部：捐贈日本5支紅檜木

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
日本沖繩那霸市的首里城2019年10月被大火燒毀，圖為火災前2016年10月的首里城外觀。美聯社
日本沖繩那霸市的首里城2019年10月被大火燒毀，圖為火災前2016年10月的首里城外觀。美聯社

為協助重建因火災而焚毀的知名世界文化遺產沖繩「首里城」，外交部今表示，我國政府決定向日本捐贈台灣人造林所產紅檜木，期盼首里城重建工作順利完成，早日回復原有的樣貌。

日本沖繩首里城在2019年10月發生火災後幾乎完全燒毀，由於之前首里城的木造建築使用台灣檜木，日本為重建首里城而向我國洽請捐贈人造林檜木的可行性。

外交部表示，經過外交部與農業部等相關單位研商，由於我國早已禁止採伐天然林檜木，至於人造林檜木則由農業部林業及自然保育署負責管理。該署為維護林木環境生態必須定期進行疏伐，並將疏伐木置於貯木場保存。因此，我國依據「國有林林產物處分規則」及「國際合作發展法事務捐款及實物贈與處理辦法」等法規，在符合我國特定林產品出口相關規定下，同意將5支人造林紅檜木無償贈與日本協助重建首里城。

此外，我國擬贈與日本的5支人造林紅檜木已在2020年疏伐，該年人造林紅檜木總生產量達256.98立方公尺，而贈與日本的5支紅檜木材積只有約3.86立方公尺，對我國紅檜木市場及環境保護均不致造成影響。至於後續作業將由「台灣日本關係協會」與「日本台灣交流協會」擇期簽署捐贈目錄，捐贈後日方將依據我國相關規定向農業部林業及自然保育署申請核發出口同意文件，再委請業者辦理報關等出口手續。

外交部說，日本在我國新冠疫情最嚴峻的時候，率先捐贈420萬劑疫苗協助我國抗疫，穩定台灣社會民心。此次我國捐贈檜木協助重建首里城，不僅彰顯台日雙方深厚情誼，也展現兩國在彼此需要幫助時相互伸出援手的良善循環。

日本台灣交流協會 首里城 外交部

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