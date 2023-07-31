性平三法修法通過 民進黨：感謝勇敢站出來的每一個人

立法院臨時會今天通過「性別平等工作法」及「性騷擾防治法」及攸關外役監遴選條件的「外役監條例」部分條文修正案。民進黨表示，此次立法院臨時會順利通過台美貿易協定、外役監修法以及性平三法修法，成果豐碩，感謝朝野立委的努力。

民進黨表示，「性平三法」完成以保護被害人為中心，接住每一個受害者的修法里程碑，感謝勇敢站出來、說出自己受害經歷的每一個人。也感謝行政團隊與立法院合作，努力完成「性騷擾防治法」、「性別平等工作法」及「性別平等教育法」的修法工程。

民進黨表示，這次的修法著重於三個關鍵點，第一是加強「有效」打擊加害人的裁罰處置；其次是完備「友善」被害人的權益保障與服務；第三是建立「可信賴」專業的性騷擾防治制度。落實堅持「性騷擾零容忍」的態度，持續強化跨部會合作。期待透過此次「性平三法」的修法完成，健全台灣的法令與防範機制，讓性騷擾防治能夠貫徹到每一個角落。為全體台灣人打造一個真正性別友善的環境。

民進黨表示，「台美貿易協定簽署」，是台灣與美國雙邊經貿關係的重大里程碑。協定的通過，奠定雙方經貿往來的法律基礎，展現台灣願意推動各項議題符合國際高規格標準的決心。同時也為台灣與其他主要貿易國，提供了全新的貿易合作模式。協定通過後，台英兩國同步宣布啟動深化貿易夥伴關係的談判，期待未來有更多國家深化與台灣的貿易關係。

民進黨也說，「外役監條例」修法加嚴受刑人遴選門檻，明定至少要服刑超過三分之一刑期，累犯的話更要逾二分之一刑期、一年內符合假釋資格、且無危害公共秩序、社會安全之虞；並且也列出不得遴選的消極條件，包含增訂所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪、故意犯罪發生死亡結果，刑法的致公務員重傷、普通強盜罪、強盜致重傷罪、脫逃罪、加重妨害自由罪、擄人勒贖罪、犯人口販運防制法、家暴法之違反保護令罪、兒童及少年性剝削防制條例部分條文等罪，列為不得遴選的情形。同時也追加貪污治罪條例、重大經濟犯罪，其最輕本刑為7年以上有期徒刑者，要繳回犯罪所得才能納入外役監遴選。