宋楚瑜抽印增訂與李登輝訪談紀錄 盼還原真相

國史館日前舉行「李登輝百年誕辰紀念新書發表會」，發布「李登輝總統僚屬故舊訪談錄」，其中包含與親民黨主席宋楚瑜的互動。宋楚瑜今天在臉書表示，他已將「李登輝總統故舊僚屬訪談錄—宋楚瑜先生訪談紀錄」抽印增訂，希望能盡到還原事實真相的責任，真確瞭解那一段歷史的始末。

宋楚瑜說，他和李登輝早年的關係並無特殊，可以用「和諧、友善、親而不密」來形容。他擔任新聞局長時，李是台北市長，在行政院會上的座位比鄰而坐，但開會就是開會，並無太多互動。後來他轉任國民黨文工會主任、中央黨部副秘書長，和李登輝在中央常會上一樣也少有交集。

宋楚瑜表示，由於當時他還身兼總統秘書的職務，加上個人性格一向謹守分際，除了公事之外，沒有太多私下的往來。即是在「代理主席案」的發言，也只是為了「維繫制度」。

宋楚瑜說，後來，李登輝成為栽培他的長官，尤其在任命他擔任國民黨秘書長期間，在李的指導與授權之下推動政黨外交，以及推動台灣民主憲政改革，全力負責與黨外的溝通工作，最終廢除萬年國會、終結政治犯、促成召開國是會議，推動總統直接民選，完成不流血的寧靜革命，同時奠定台灣民主發展的基石。

「我也很感念李登輝總統讓我到台灣省政府去服務」，宋楚瑜說，李特別在官邸召見他，用閩南語教他講了一句話，「一步一腳印為咱們的鄉親來服務」，他很珍惜李登輝給他這個機會來為台灣老百姓好好做事。

宋楚瑜回憶在擔任國民黨秘書長期間，為襄助李登輝推動台灣民主改革，每周數次到他的辦公室和寓所共商大事，甚至一日三、四趟，有時談到深夜十一、十二點，大多是兩人促膝長談，共商解決之道。可惜他到省府之後，勤政奔走基層，不再像以前有那麼多時間和李登輝直接面對面談事情，以致於後來發生了許多令人遺憾的事。

宋楚瑜也說，政壇上的恩怨情仇令人不堪回首，不過，曾經為台灣民主付出的努力，終究會留下紀錄。今天他將「李登輝總統故舊僚屬訪談錄—宋楚瑜先生訪談紀錄」抽印增訂，希望能盡到還原事實真相的責任，真確瞭解那一段歷史的始末。