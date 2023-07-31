民眾黨「投白投右」口號惹議下架 時力酸國際宣傳災難

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聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣民眾黨的英文官網被發現有「Vote White Vote Right」的口號，引起網友熱議。取自台灣民眾黨官網
台灣民眾黨的英文官網被發現有「Vote White Vote Right」的口號，引起網友熱議。取自台灣民眾黨官網

台灣民眾黨的英文官網被發現有「Vote White Vote Right」的口號，引起網友熱議，時代力量發言人余佳蒨今天說，台灣外交處境艱困，政黨要有對國際釋出正確訊息的責任感，這是國際宣傳災難，民眾黨別推給小編。

時代力量發布新聞稿指出，民眾黨英文官網以「Vote White Vote Right」作為標語，觸犯歐美「投給白人，投給極右」的政治禁忌而遭到抨擊，民眾黨立委賴香伶出面辯護時，還標記美國前總統川普，把失言升級成外交災難，民眾黨發言人出面滅火時卻稱兩者都是「小編疏失」。

余佳蒨表示，台灣的外交處境艱困，政黨要有對國際釋出正確訊息的責任感，民眾黨不應輕率碰觸禁忌，更不該卸責小編。

余佳蒨說明，「White」、「Right」在民主國家有很明確的政治意涵，尤其「vote white」觸及「白人至上」的政治禁忌，稍有國際觀的政治工作者都很清楚，難以想像台灣有主要政黨及其黨籍立委毫無察覺，甚至為了自我辯護，把戰火引致川普身上，輕率程度令人難以置信。

余佳蒨表示，台灣艱困的國際處境近年逐漸露出曙光，各國都讚揚台灣的民主成就，所有政黨都應該更有意識地展現民主高度，若有失言就盡速更正，而非不斷硬凹，甚至試圖引戰成外交風波。

余佳呼籲，民眾黨應該勇於扛責，誠懇面對問題，而非如發言人所稱，把責任都推給民眾黨小編和賴香伶小編了事，有失政黨應有的專業和擔當。

台灣民眾黨 時代力量 禁忌

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