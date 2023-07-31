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民眾黨網站口號「Vote White,Vote Right」 惹議後下架

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣民眾黨英文網站出現「Vote White,Vote Right」口號，引起網友熱議，遭指有「票投白人、右派」的意思。 圖/取自百靈果臉書貼文
台灣民眾黨英文網站出現「Vote White,Vote Right」口號，引起網友熱議，遭指有「票投白人、右派」的意思。 圖/取自百靈果臉書貼文

台灣民眾黨英文網站出現「Vote White,Vote Right」口號，引起網友熱議，遭指有「票投白人、右派」的意思。民眾黨發言人林子宇表示，「white」一詞在不同文化語境上易造成誤會，近期網站翻修，該爭議圖文已下架。

網紅百靈果30日發現後在臉書發文，並稱「民眾黨英文官網確定要這樣寫？不要後悔喔」隨後民眾黨立委賴香伶小編護航，在貼文下以全英文回覆，並標記美國前總統川普，卻被指用字不當。

林子宇表示，起初網站是交由小編來負責圖片上的美編，用意是為了表達支持「白色力量是一個正確的選擇」，若有不同聲音也會接受，但不希望外界藉此帶風向。

林子宇指出，有外國朋友反映，「white」一詞在不同文化語境上，確實容易造成誤會，針對小編用字不精準的部分，內部未來也會交有外交背景的周台竹秘書長，和周所率領的國際事務團隊針對英文內容的部分做嚴格把關。

林子宇表示，近期很多西方友人和網友給予建議，民眾黨會從善如流，對此進行修改；最近民眾黨英文網站正好要針對內容、視覺做整體大翻修，目前也先將該爭議圖文下架。

林子宇表示，賴香伶的小編也是求好心切，積極向檯面上的美國政治人物表達民眾黨想表達的意思，心態可以理解，畢竟大家都是同一個政黨，想表達的也都相同；並非像網友說的「票投白人、票投右翼」，小編在英文內容的專業度上，未來也會再討論與把關。

台灣民眾黨 英文

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