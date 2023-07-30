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興票案後隔十年再見 李登輝第一句話對宋楚瑜說：攏不是我做ㄟ

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
1994年省長民選，李登輝（右）幫宋楚瑜抬轎。 圖／聯合報系資料照片
1994年省長民選，李登輝（右）幫宋楚瑜抬轎。 圖／聯合報系資料照片

親民黨主席宋楚瑜在2000年脫離國民黨參選總統時，被國民黨不分區立委楊吉雄指控宋楚瑜兒子宋鎮遠擁有1.6億元的中興票券，且這筆資金來自國民黨，是宋楚瑜侵占，宋楚瑜選情也從原本如日中天導致落馬。國史館最近出版前總統李登輝舊故、僚屬訪談錄，宋楚瑜在書中透露，他直到2010年才再度見到李登輝，李登輝見到他第一句話就說：「攏不是我做ㄟ」，兩人終於了卻十年來的尷尬。

宋楚瑜表示，所謂的「興票案」就是他擔任國民黨秘書長時，動用資金來做「黨政運作」，而運用基金去做黨政運作，是在非常特殊的背景下產生。李登輝主政後，國民黨內有主流及非主流之爭，他成為李登輝處理敏感政務的窗口，他常以「上面授意，事涉敏感」來形容這種委任關係。

宋楚瑜說，1992年立委選舉，國民黨非主流的軍系黃復興黨部自成輔選系統，與國民黨中央產生扞格，發生搶票衝突，當時黨中央輔選主管認為，若不資助一些立委候選人，恐怕會輸得很慘，後果可能嚴重影響李登輝要推動的憲政改革。但資助這件事情不能讓非主流候選人知道，因此不能從黨部支出，因而轉向民間企業募款。

宋楚瑜說，黨政運作基金的第一筆入帳，是長億集團楊天生所捐1250萬元，主席李登輝核示交他保管。這筆錢最早用於補足部分老國代退職金差額，是運作起始。第二筆，是萬泰銀行前董事長許勝發所捐2000萬元，接著是前新偕中建設董事長梁柏薰捐8000萬元。另有一筆是透過李的幕僚蘇志誠引介後，東帝士集團總裁陳由豪捐1億元。台灣省黨部主委王述親也經手前力霸集團董事長王又曾所捐3000萬元。

宋楚瑜說，錢進入秘書長帳戶後，他開出7張支票，資助7位國民黨候選人，包括新竹縣徐益權1000萬元、新竹市任富勇200萬元、台中市洪昭男500萬元、花蓮縣謝深山500萬元、台北市張志民300萬元、台北縣林志嘉500萬元、謝美惠800萬元，全都由台銀支票給付。當時台灣省黨部主委林豐正也建議，有些財務良好的立委候選人，為維繫關係與長期合作，應該象徵性小額補助100萬元，這些出帳後來也經檢調一一查證無誤。

宋楚瑜說，當時林豐正發錢時都會告訴對方，這是黨給的支援，意思是不要忘了黨的恩惠，將來要當李登輝的樁腳，要在總統直選時支持李登輝。「所以哪有貪汙之事，錢是我募來的，每筆錢都發給別人。」

宋楚瑜也說，歷經1991年國代、1992年立委、1994年省議員選舉，他以政黨運作專款，補助了近百位候選人，補助金額從一、二百萬元到一、二千萬元不等，而且捐款來源不超過10人。

宋楚瑜說，在「興票案」不起訴書中，認定已查證支出項目，當中還有資助或贈與國外政要，包括英國前首相柴契爾夫人的基金會，也獲贈50萬元美金。這些花費都經由李登輝認證，李登輝也都知情。

宋楚瑜說，2001年台北地檢署偵結「興票案」，認定該資金確實用於照顧蔣家遺族與政黨運作，國民黨利益未受損，因此不起訴，隨後國民黨放棄再議。2009年，台北地方法院通知他及李登輝，如果2010年1月25日提存期限屆滿不領回，該提存款項將被沒入。因此親李人士向他勸說，既然偵查證明照顧蔣家遺族及黨政運作之款項支出大於收入，足證該「興票案提存款」應屬他個人之私款，建議他去找李登輝，取得李同意領回提存款。

宋楚瑜說，2010年1月7日晚上他到翠山莊拜會李登輝，李登輝親自迎接，李登輝見到他第一句話就說：「攏不是我做ㄟ」，這句話道盡一切，政壇恩怨情仇、複雜糾葛令人不堪回首。他跟李登輝聊了一個多小時，了卻十年來的尷尬，事後李登輝簽下同意書並交付印鑑證明，同意興票案提存款返還予他。

李登輝 宋楚瑜 國民黨

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