李登輝外交政策矛盾？ 學者：受大環境所迫

「李登輝一下說反對台獨，又說要制定台灣憲法，他常有『心口不一』的狀況！」政大台史所教授李福鐘30日在李登輝研討會指出，前總統李登輝在任內的最終目標就是「兩個中國」或「一中一台」，但因為權謀的考量，常常會發表不符合自己想法的論述。但遠景基金會執行長賴怡忠回應說，當時國際環境對台嚴峻，李是被迫如此。

當年常心口不一

李福鐘指出，李登輝在剛上任時說「自己也是中國人…，關於若干人有關台獨的論述與主張，本人堅決反對。」但等他2003年參加台獨團體號召的「世界台灣人大會」時，又說「應該重新制定一部新憲法」，顯示他是支持台獨的，因此他整理李登輝任內常有兩岸政策「心口不一」的狀況。

他發現，李登輝在「試風向」的時候，會把真心話講出來，包括在接受法國期刊書面訪問時拋出「分裂國家」的主張，還有提出「兩國論」的時候都是如此，但在真正做決策時，還是會採取比較務實的策略，包括指派財政部長郭婉容出席亞洲開發銀行大會，還有否認經濟部長江丙坤1993年APEC的「階段性兩個中國」的論述。

李福鐘分析，李登輝基於權謀考量，加上中國有意跟台灣談，因此可以讓李登輝有「心口不一」的空間，不過放到現在，中國領導人是習近平而非江澤民，而且中國沒那麼需要向台灣妥協下，因此現在很難進行這種操作模式。

國際局勢所迫

與談的遠景基金會執行長賴怡忠指出，當時中國正因89天安門事件被國際封鎖，而且中國在2003年才和平崛起，兩岸在2006年台灣還是有軍事優勢下，李登輝才有外交政策的運作空間，而且如果兩岸對話對我國不利，就沒有對話的必要，因此李登輝為了要創造台灣的外交空間，才會在外交政策上看似有矛盾。

「當時美國與中國都在夾擊台灣！」賴怡忠也說，中國當時也說服美國國安會官員接受「一中兩區」等論述，美國當時也由柯林頓總統發表「三不」政策，而且當時海協會會長汪道涵還想要訪問台灣以宣示中國對台主權，李登輝為了因應國際局勢對台不利，才會發表「兩國論」，這都是迫於外部環境的選擇。

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