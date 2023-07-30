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李登輝逝世三周年 賴清德：摯愛台灣、有所作為

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
今天是前總統李登輝逝世三周年，副總統賴清德在臉書上回憶過去向李登輝請益。圖／取自賴清德臉書
今天是前總統李登輝逝世三周年，副總統賴清德在臉書上回憶過去向李登輝請益。圖／取自賴清德臉書

今天是前總統李登輝逝世三周年，副總統賴清德表示，回憶從擔任台南市長以來，他多次向李登輝請益國政，李登輝分享政治哲學與國際觀之外，對於台灣的整體發展相當關心，尤其是產業經濟議題，總是給他許多相當進步的意見。他也引用李登輝的著作，強調「摯愛台灣，有所作為」。

賴清德在臉書說，李登輝在1950年代赴美留學時，為了研究統計學，已經開始使用電腦，隨後仍持續更新科技產業資訊，非常令人欽佩。李登輝曾向他提到，國際科技產業的競爭相當激烈，政府應該在土地、電力等資源上，成為產業的後盾。李登輝也說過，數位領域是未來的趨勢，台灣應該善用半導體科技的優勢，帶領產業達成數位轉型，促進經濟繁榮。

賴清德表示，李登輝當年所提點的方向，確實是近年台灣產業轉型的關鍵。他在行政院長任內，人工智慧、物聯網科技等數位科技加速發展，台灣正從硬體代工跨入智慧應用的新領域。在執政團隊共同努力之下，提高科技預算，以行動支持科技發展，提升台灣產業的競爭力，也提供年輕人更多智慧創新的機會。

賴清德說，就像李登輝在著作「台灣的主張」所說的，「我住在台灣，摯愛台灣，為了這片土地和土地上的所有人民，總覺得懷有使命感，必須有所作為」。李登輝留給後人的遺澤，從內政到外交，從文化到科技，立下許多跟隨的標竿。

賴清德指出，未來他會繼續秉持李登輝的精神，在這條民主自由的道路上，為所有熱愛台灣的國人同胞，開創民主和平、創新繁榮和公義永續的台灣。

李登輝 賴清德

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