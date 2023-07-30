陳水扁：九二共識不存在 李登輝應早告訴我

國史館昨舉行「李登輝總統僚屬故舊訪談錄」新書發表會，前總統李登輝女兒李安妮致詞表示，不管父親做的事是不是「台獨的基礎工作」，但她認為都是朝向台灣的意志，也就是要把台灣人給建構起來。新書中也揭露許多祕辛，前總統陳水扁指出就任總統一個月後，才發現根本沒有九二共識；總統府前副秘書長林碧炤揭露，李當初根本不想稱「兩國論」。

李安妮表示，李登輝任內做的許多事，就是去鼓勵做為這個國家的國人，要有自己的自信心，要有自己的主體意識。

書中訪談揭露，陳水扁回憶，就任總統後花了一個月的時間，才發覺所謂九二共識，是陸委會前主委蘇起發明的詞彙，壓根沒這回事；令人感到納悶的是，李登輝如果知道沒有九二共識，應該早點告訴他，或在第一時間對外否認，讓他不必走冤枉路。

林碧炤則在訪談紀錄中指出，李登輝一九九九年接受德國之音訪問所說的「特殊的國與國關係」，被媒體簡化為「兩國論」；見報後第二天，李登輝不太高興，還指示他「把它改過來，特殊的國與國關係嘛，什麼兩國」。林說，李登輝提出「特殊的國與國關係」時，真的沒有兩國的意思，他和美國人這樣講，和德國之音也這樣講。

國民黨黨管會前主委劉泰英則透露，他曾在中共前總書記江澤民任內，和江有數次會面，提供諸多財政改革建議，但並非總統特使身分，回來後也都有向李登輝報告；現任中共總書記習近平也曾派人來訪，他對來者不客氣地說「習近平是大笨蛋，要實現中國夢，卻大小聲要做什麼？反而讓全世界警惕，安靜去做就好了」。