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蔣絜安論文抄襲扯出PUA案外案 遭控者反控蔣帳目不清

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨客家事務部主任蔣絜安台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，台大學倫會也認定抄襲且已達情節重大程度，予以撤銷學位，蔣絜安昨天道歉、請辭，但她在聲明中直指，遭到自己的前機要秘書薛雲峰PUA。圖／聯合報系資料照片
民進黨客家事務部主任蔣絜安台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，台大學倫會也認定抄襲且已達情節重大程度，予以撤銷學位，蔣絜安昨天道歉、請辭，但她在聲明中直指，遭到自己的前機要秘書薛雲峰PUA。圖／聯合報系資料照片

民進黨客家事務部主任蔣絜安台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，台大學倫會也認定抄襲且已達情節重大程度，予以撤銷學位，蔣絜安昨道歉、請辭，但她在聲明中直指，遭到自己的前機要秘書薛雲峰PUA(Pick Up Artist，搭訕藝術家，俗稱「把妹術」）。對此，薛雲峰火速反擊表示，蔣絜安謊話連篇，薛還表示，中央大學也應主動調查並撤銷她的博士班就讀資格。

蔣絜安昨天透過臉書表示，10年前抽空到中央大學就讀客家學院碩士在職專班。熟料求學期間便遇到新聞界的前輩薛雲峰先生，薛以台大老師的身分接近她，藉著課堂後的學術討論知曉她的論文方向。2014年她有幸被拔擢為桃園市政府客家事務局局長，薛表示自己失業多年，希望能進入市府一起推動客家相關事務與政策，「我認為他的學經歷足堪此任，又同情他懷才不遇，便舉薦他擔任客家事務局的機要秘書」。

蔣絜安說，孰料，薛任職後，不僅態度不良、行跡惡劣，上班時經常酒氣沖天、遲到早退，她以首長身分多次提醒他，他不僅回之以怒目與惡言，甚至公然批評謾罵長官同仁。「我勸導糾正他時，他常常私下ＰＵＡ我無法獨力完成純學術性的論文」，並主動提出願意協助整理資料與文字草擬，同時並表示他多年來已藉此行徑遊走官場與學界，他也藉此與女性朋友交往，協助畢業取得學位，包括他現任同居女友。

薛雲峰在臉書回應，2014年縣市長選完，蔣絜安的前家官鍾肇政，向市府高層要來客家局長的位置給她。如願後，蔣絜安立即打電話約他在蔣苗栗娘家見面，蔣的父親、叔父和前夫等人都在場，蔣說要請他去客家局任職但強調要「協助」完成碩士論文，他心想「協助」而已，頂多幫忙校對或看看邏輯、注釋之類，沒想到任職之後，「協助」變「被脅迫」，蔣並要求他在三個月內完成。

薛雲峰表示，離譜的是，一完成，蔣竟到處放話說他酗酒、遲到早退、亂搞男女關係等等，強勢逼迫他離職。以上他被職場霸凌一事，不但當時他周遭的同事能作證，「過程中，我也主動向市府高層報告；去職前，我把所有資料拷貝一份供市府高層辦公室存查，但那是中央大學的部分，這次台大部份與本人無關」。

薛還反控，蔣絜安到中央和台大上課用的是公務車，「她並要求加班的司機擅改里程數及目的地；她用公費辦鍾老的喪事，斷非蔡英文總統的指示，加上她其它帳目不清的諸多事，目前已由桃園市調處調查中」。他之所以知道，是因為當年的那些相關公務員被傳喚前，「都慌張的跑來問我該怎麼辦？我說：實話實說。」

薛雲峰表示，最後明明是台大要撤銷蔣絜安的學位，蔣竟說是「我放棄我的碩士學位、也主動向賴主席辭去客家事務部主任一職」。民進黨最好的作法是在還沒看到蔣的請辭書之前，主動把蔣開除；以免落人口實；中央大學也應主動調查並撤銷蔣的博士班就讀資格。

蔣絜安 台大 中央大學

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