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前瞻挨批 鄭文燦：柯文哲沒同理心

聯合報／ 記者陳俊智鄭國樑周湘芸歐陽良盈／連線報導
桃園鐵路地下化8個標案目前僅1案標出，行政院副院長鄭文燦表示已督促交通部盡速發包。記者陳俊智/攝影
桃園鐵路地下化8個標案目前僅1案標出，行政院副院長鄭文燦表示已督促交通部盡速發包。記者陳俊智/攝影

蔡政府任內前瞻計畫挨批壓垮地方財政、造成排擠效應，桃園鐵路地下化工程主線八個標案只標出一案。行政院副院長鄭文燦昨表示，已督促交通部盡速完成發包。面對民眾黨總統參選人柯文哲對前瞻計畫連番批評，鄭文燦反擊柯「沒同理心」。

鄭文燦表示，柯文哲對台北以外的縣市非常陌生，也沒有同理心，只想貶抑其他縣市；除了雙北，中央要六都均有捷運，所以六都的捷運都列在前瞻計畫裡。

鄭文燦強調在市長任內，桃園市府謹守財政紀律，「在我八年任內，負債成長非常有限，從二六二億元成長到三二八億元」。桃園未來五年，中央核定或地方推動一億元以上的重大建設，總負擔約一千七百億元，扣掉自償性財源，約負擔一千二百億元。

桃園市議員牛煦庭表示，桃園有一五○項超過一億元的公共建設已經核定，未來五年還有一七一六億的自籌款要煩惱，財政問題把關不當，會影響建設進度。桃園已連續八年收支短絀，債務評比績效全國倒數第五，都一再打臉鄭文燦說市長任內「減債有成」的話術。

交通部長王國材表示，軌道建設是地方政府考量都市發展需求及財政狀況下，研提可行性研究及綜合規畫爭取中央政府補助，柯文哲在台北市長任內也積極爭取北捷環狀線補助，每個城市都有自己的願景，希望不要批評別的縣市。

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