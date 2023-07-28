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呂美玲退國民黨傳言入民眾黨？謝立功要黨中央查明公布

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
呂美玲退國民黨入民眾黨？謝立功要黨中央查明減傷害。記者游明煌／攝影
呂美玲退國民黨入民眾黨？謝立功要黨中央查明減傷害。記者游明煌／攝影

國民黨基隆市議員呂美玲因祥豐營區彈藥庫爆炸案，對民眾嗆「你討中共打」及「給中共照顧」論述，引發社會各界指責，呂美玲今晚宣布退出國民黨。由於政壇盛傳她要入民眾黨，但未獲證實。民眾黨前秘書長謝立功布局參選立委，深夜發文要求黨中央查明對外公布，減少對黨的傷害。

基隆祥豐營區彈藥庫爆炸9人受傷意外發生後，地方一片遷移聲浪，但議員呂美玲對民眾嗆「你討中共打」及「給中共照顧」論述，引發社會各界指責。國民黨今表示將黨紀處分。呂美玲今晚6點多與市黨部主委吳國勝見面後宣布退黨。市黨部表示尊重。

呂美玲在群組表示，「各位黨代表，不好意思，已經見過主委，也表達退出國民黨的誠意了，謝謝大家過去的照顧，感謝」。

呂美玲今晚原本說，明天會開記者會說明，但晚間10點時她對外表示，明天不開記者會。但她日前曾表示，並沒有要加入民眾黨。

謝立功勤跑基層，爭取民眾黨提名參選立委，但黨高層遲未提名。

謝立功今晚也在臉書貼文說，國民黨籍議員呂美玲近日爭議言論，以及是否加入民眾黨等相關傳言，希望黨中央儘速查明對外公布，以減少對黨的傷害。

呂美玲 民眾黨 國民黨

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