「討打、給中共照顧」惹眾怒！呂美玲宣布退黨 國民黨表示尊重

基隆祥豐營區彈藥庫爆炸9人受傷意外發生後，地方一片遷移聲浪，但議員呂美玲對民眾嗆「你討中共打」及「給中共照顧」論述，引發社會各界指責，國民黨今表示將黨紀處分。呂美玲今晚6點多與市黨部主委吳國勝見面後宣布退黨。市黨部表示尊重。

呂美玲表示，「各位黨代表，不好意思，已經見過主委，也表達退出國民黨的誠意了，謝謝大家過去的照顧，感謝」。呂美玲晚間受訪說，確定要退黨，明天會開記者會說明，但她無奈說「能不退嗎？」

吳國勝說，確實晚間見過呂美玲，有請她再思考一下，對她退黨表示尊重。

國民黨基隆市黨部聲明指出，針對呂美玲為了祥豐營區彈藥庫遷移議題失言一事，黨部重申捍衛中華民國主權、深化民主價值立場不變。並對呂議員於媒體前發表不當論述，表示嚴厲斥責。

黨部說，呂美玲議員為基隆市中正區資深議員，曾為鄉親爭取多項建設，服務也受民眾肯定，此次失言事件，呂議員雖在第一時間道歉，但仍受到多方抨擊，為表負責，呂議員已於28日傍晚至市黨部表達退黨意願。

吳國勝說，後續會將退黨資料呈報中央辦理，吳主委並期盼呂議員在退黨後能夠持續為中正區民眾福祉打拼。

最後黨部將要求所有黨公職人員，2024總統大選將近，需謹言慎行，現在是最需要團結的時刻，勿再破壞黨的形象，慎之戒之。

外傳呂要加入民眾黨，但未獲證實，呂美玲表示，明天會說清楚。

【中央社基隆28日電】

國民黨基隆市議員呂美玲日前嗆民眾「你討中共打」，引發爭議。呂美玲今晚宣布退黨。國民黨基隆市黨部晚間表示，尊重呂美玲的決定，將依程序呈報黨中央。

國民黨基隆市黨部表示，呂美玲為基隆市中正區資深議員，曾為市民爭取多項建設，服務也受民眾肯定。這次失言事件後，呂美玲雖在第一時間道歉，但仍受到多方抨擊，為表示負責，呂美玲已於傍晚到市黨部表示要退黨負責的意願。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，尊重呂美玲退黨的決定，將依程序呈報黨中央。