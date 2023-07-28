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環保署長張子敬轉任政務委員 陳椒華嗆：難道行政院沒人才了嗎？

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
時代力量立委陳椒華26日第四度舉行記者會，進一步公布環保署性騷慣犯就是督察總隊長李健育，同時揭露新收到的指控資料。記者林俊良／攝影
時代力量立委陳椒華26日第四度舉行記者會，進一步公布環保署性騷慣犯就是督察總隊長李健育，同時揭露新收到的指控資料。記者林俊良／攝影

行政院發布新人事，農委會主委陳吉仲接任農業部長，國立中興大學校長薛富盛接任環境部長，環保署長張子敬轉任行政院政務委員。時代力量立委陳椒華回應張子敬轉任案，稱「難道行政院沒人才了嗎？」根本笑掉國人大牙，完全沒有是非黑白了。下周一她將公布完整證據，讓行政院知道，不是有關係就做什麼壞事都沒關係。

陳椒華表示，張子敬涉嫌包庇與縱容下屬性騷，案件尚未調查結束，派任應暫緩與保留，待調查結果出爐後再調派，以服民心。陳椒華指出，過去幾年，張子敬一味袒護李健育，造成環保署內部持續有女性同仁遭性騷，根本是非不分，這樣敗壞環保署官箴的人，行政院長陳建仁竟然不是要求停職查辦，而是讓他繼續當大官。

陳椒華日前數度舉行記者會，反對張子敬接任環境部長，理由是張包庇下屬、性騷慣犯環境督察總隊總隊長李健育。陳椒華指出，張子敬包庇李健育，對被害人來說，是二次加害，「轉任行政院政務委員也是升官」，認為相關調查未出爐前都應保留張子敬的任命。

陳椒華表示，陳吉仲擔任農委會主委任內，農地污染日趨嚴重，被不法傾倒、掩埋廢棄物等事件層出不窮，未能好好把關，盼陳吉仲升任農業部長後，能加強農地管理和開發，包括水土保持等問題，改進過往未盡之事。

時代力量立委陳椒華27日在立法院舉行「反對張子敬接任環境部長」記者會，指環保署長張子敬包庇性騷案者環境督察總隊總隊長李健育，陳椒華表示，多項事證指出張子敬明顯吃案包庇，行政院應停止張子敬職務並進行調查。記者黃義書／攝影
時代力量立委陳椒華27日在立法院舉行「反對張子敬接任環境部長」記者會，指環保署長張子敬包庇性騷案者環境督察總隊總隊長李健育，陳椒華表示，多項事證指出張子敬明顯吃案包庇，行政院應停止張子敬職務並進行調查。記者黃義書／攝影

張子敬 陳椒華 行政院

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