前瞻軌道完工率5.3% 柯文哲批壓垮地方財政

民眾黨立院黨團日前舉行記者會表示，蔡政府推出前瞻建設計畫八千四百億元，但軌道建設卅八項子計畫中，至今完工率僅百分之五點三，不僅民眾無感，也衝擊地方政府財政。本報追查發現，地方執行前瞻建設進度不一，有的計畫執行率甚至是零，且造成公共工程流標頻傳、預算墊高等副作用，招致不少批評聲浪。

以新竹市的前瞻軌道建設為例，包含環線輕軌及大車站兩大計畫，第一期評估規畫的執行率達百分之八十七點一七，第二、三期共獲八四九○萬元補助，但從二○一九年迄今，補助款一塊錢都未執行，經費執行率仍為零。

新竹大車站計畫列入前瞻建設計畫補助，但與新竹環線輕軌計畫的可行性評估都不確定，以致二、三期的前瞻軌道建設計畫執行率為零。記者季相儒／攝影

竹市：多次流標影響執行進度

竹市府表示，環線輕軌計畫可行性研究案情複雜；新竹大車站計畫可行性評估結果的核定時間有拖延，後續的綜合規畫委外案招標又多次流標，也影響執行進度。

北市前瞻除了軌道建設，還包括翡翠水庫原水管、長照和校園智慧網路等，部分尚未完成。市府表示，各單位認定的執行率標準不同，很難界定，如翡翠原水管補助八億元，預算執行進度約八成一，若以完工才算執行率，結果就是零。

鄭文燦任桃園市長期間爭取五四五項前瞻建設計畫，總經費二七三三點三三億元，桃市府統計，截至去年底，已編列前瞻預算五二六點七八億元，預算執行占比僅百分之十九點三。

高市：預算跟不上現實的變化

高雄市工務局長楊欽富表示，前瞻工程分布項目廣，去年因物價波動嚴重，缺工、缺錢造成有些工程發包不順，預算跟不上現實變化的部分也向中央反映，去年整體執行率逾七成，今年流標情形降減，執行率應會更佳。

柯批前瞻變錢沾 讓地方背債

民眾黨總統參選人柯文哲前晚和昨晚連發臉書文，批評前瞻建設計畫恐壓垮地方政府財政，「前瞻」變「錢沾」，籲中央別再推出大撒幣政策，造成地方債台高築。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄指出，柯文哲二○一七年參加前瞻計畫公聽會時表態支持與配合，並認同中央完全補助會出現「不吃白不吃」情形，應定額補助、地方負擔部分自籌款，比較有節制，如今態度轉變，如何擔任國家領導人？

交部：地方要提配套自籌財源

交通部表示，地方爭取前瞻軌道建設要配套提出規畫自籌財源，如開發車站及沿線土地開發、增額容積等。

民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，地方面對自籌款吃不消，是全台多數縣市普遍的問題，不只是為台北市發聲，民進黨該回應的是要不要積極推動財劃法修法，讓縣市平權、適性發展。