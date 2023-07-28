前瞻「萬箭齊發」 陷流標惡性循環

營建業界形容前瞻基礎建設工程近年來「萬箭齊發」，但計畫趕不上變化，在諸多變數衝擊下，造成公共工程頻頻流標、工程底價不斷提高的惡性循環，最後苦果由全民埋單，「這就是政策急就章的下場」。

負責工程招標採購的北部政府官員說，主計總處每年都統計全國營建產業的量能，在白領工程師、藍領技術工人都沒增加、甚至更加短缺的情況下，前瞻建設案暴增，一定造成排擠現象，工程流標、招標困難理所當然，像桃園鐵路地下化工程主線八個標都由交通部負責招標，目前只標出一案。

以台北捷運南、北環段為例，八個區段標尚有四段未標出，也因屢屢流標而一再提高預算才標得出去，南環段CF六七○A標的得標價約八十八點四億元，比原來的六十七億多逾廿一億；北環段CF六八○A標流標五次，六月決標，經費更從九十億暴增至一百四十八億元。

北市捷運局長鄭德發說，沒標出去的區段因工程風險高，加上缺工程師、技術工，且原物料上漲、通貨膨脹等，廠商仍在觀望。新北養工處長簡必琦表示，前瞻很多案子會分批核定，排程一起發包，一定有排擠效應，主力廠商量能都滿了，有些案子三、四次還發包不出去。

嘉義市政府工務處長蘇文崎說，前瞻計畫為期八年，前期就因案量大造成缺工缺料，排擠地方公共工程，之後碰上俄烏戰爭、國際原物料上漲等因素，排擠地方公共工程更嚴重，現在接近尾聲，排擠地方工程、流標情形有減少。

官員表示，工地主任等專業人員不夠用，標案再多也沒人可派，「市場量能就這麼大，吃不下這麼多案子，看起來利潤不高的案子就被排擠」。

北部蔡姓營建業者指出，前瞻建設案量很大，造成的排擠效應很明顯，本來前瞻要用公共工程帶動內需、振興經濟，但後來出現台商回流擴廠潮，加上台積電用高額獎金搶工、國際通膨等變數，造成營建技術工人亟缺，工資、物料一路漲，業界對利潤不高的公共工程就興趣缺缺，導致頻頻流標，成本就不斷墊高，「增加的都是民脂民膏，由全民埋單，也是當初政策始料未及」。

高雄市林姓營造業者表示，前瞻計畫效果超出預期，但因遍地開花，大家都在搶料、搶工人，不夠怎麼辦？只能漲價，政府成了通膨的推手之一。

（記者／鄭朝陽、鍾維軒、林麗玉、李成蔭、江婉儀、吳淑玲、魯永明、王昭月、卜敏正、王勇超）