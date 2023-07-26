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楊植斗指總統確診是不想勘災 王必勝回嗆後今晚道歉

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部次長王必勝。圖／本報資料照片
衛福部次長王必勝。圖／本報資料照片

總統蔡英文確診新冠肺炎，但國民黨台北市議員楊植斗在臉書表示，「颱風前夕，蔡英文驚傳確診，合理懷疑她只是不想去勘災而已」，引發網友留言批評，衛福部次長王必勝也留言表示，「上次摔到頭還沒好嗎？」此留言被支持者讚爆，但他事後刪除留言。

王必勝今於臉書表示，「我身為醫師，不該以他人的疾病做為評論的內容，我已在第一時間刪除留言，也在此特別向當事人致歉，祝福他身心維持健康，幸福美滿。」希望大家都能發揮正向善良的力量，讓社會更進步。

楊植斗昨於臉書發文後，稍晚再發文向總統蔡英文鄭重道歉，他說，「向蔡英文總統致歉，祝蔡總統早日康復」，因接到一位前輩的電話，他對我說，即便是我們不喜歡的蔡英文，也不該拿她的身體健康作文章，蔡英文確診了，我們就該祝福她早日康復。

楊植斗表示，之前發文時思慮不周，對蔡英文總統有所冒犯，在此鄭重道歉，也保證以後不會再拿別人的身體健康作文章。

王必勝表示，他身為醫師，不該以他人的疾病做為評論的內容，已在第一時間刪除留言，也在此特別向當事人致歉。圖／翻攝王必勝臉書
王必勝表示，他身為醫師，不該以他人的疾病做為評論的內容，已在第一時間刪除留言，也在此特別向當事人致歉。圖／翻攝王必勝臉書

蔡英文 楊植斗 確診 王必勝

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