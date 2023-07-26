楊植斗指總統確診是不想勘災 王必勝回嗆後今晚道歉

總統蔡英文昨確診新冠肺炎，但國民黨台北市議員楊植斗在臉書表示，「颱風前夕，蔡英文驚傳確診，合理懷疑她只是不想去勘災而已」，引發網友留言批評，衛福部次長王必勝也留言表示，「上次摔到頭還沒好嗎？」此留言被支持者讚爆，但他事後刪除留言。

王必勝今於臉書表示，「我身為醫師，不該以他人的疾病做為評論的內容，我已在第一時間刪除留言，也在此特別向當事人致歉，祝福他身心維持健康，幸福美滿。」希望大家都能發揮正向善良的力量，讓社會更進步。

楊植斗昨於臉書發文後，稍晚再發文向總統蔡英文鄭重道歉，他說，「向蔡英文總統致歉，祝蔡總統早日康復」，因接到一位前輩的電話，他對我說，即便是我們不喜歡的蔡英文，也不該拿她的身體健康作文章，蔡英文確診了，我們就該祝福她早日康復。