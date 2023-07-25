酸蔡總統確診不想勘災遭罵翻 楊植斗道歉「祝她早日康復」

總統蔡英文今天上午快篩陽性確診取消下午行程，不過台北市議員楊植斗卻酸蔡是因為不想勘災故意確診，在網路上被罵翻，就連衛福部次長王必勝也諷刺楊「上次摔到頭沒有好嗎」，眼看戰火持續延燒，楊稍早發文表示，自己發文思慮不周，向蔡英文道歉，祝她早日康復。

蔡英文今天上午結束行程後略感不適，快篩結果呈陽性，緊急取消下午行程，不過楊植斗卻在臉書發文酸，「颱風前夕，蔡英文驚傳確診，合理懷疑她只是不想去勘災而已…」引發不少人批評，連衛福部次長王必勝也諷「上次摔到頭沒有好嗎」。

不過楊植斗在被批評後，並未第一時間道歉，反而又在臉書發文表示，當初疫情肆虐時，蔡政府口罩快篩疫苗一樣都沒有，還呼籲大家打高端符水，當初確診的人過世了這麼多，「蔡英文可曾道過歉？」更表示，「早不確診，晚不確診，即將要嚴陣以待面對颱風時就確診，不想勘災，不食人間煙火也不是新聞了，合理懷疑一下也是剛好吧？」

貼文一出再度點燃戰火，不少網友痛批楊植斗，「口罩、快篩、疫苗都沒有？你確定你住台灣」、「有夠低端的發言」、「沒有人會要自己生病，水準堪憂」、「不要再害侯市長了」、「果然是阿斗」。

楊植斗言論持續延燒，他約晚間10點也在臉書表示，向蔡英文致歉，祝蔡總統早日康復，他坦言，剛接到一位前輩的電話，告訴他，即便是不喜歡蔡英文，也不該拿她的身體健康作文章，蔡英文確診了，就該祝福她早日康復，楊植斗思考後，認為前輩說得有道理，並表示，「我之前發文時思慮不周，對蔡英文有所冒犯，在此鄭重道歉，也保證以後不會再拿別人的身體健康作文章。」