快訊

首當其衝！颱風杜蘇芮逼近 屏東牡丹高壓電線斷線95戶停電

酸蔡總統確診因「不想勘災」遭罵翻 楊植斗緊急道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酸蔡總統確診不想勘災遭罵翻 楊植斗道歉「祝她早日康復」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
議員楊植斗酸總統蔡英文今天確診不想勘災，在網路上被罵翻，稍早他在臉書發文承認思慮不周向蔡英文道歉。圖／聯合報系資料照
議員楊植斗酸總統蔡英文今天確診不想勘災，在網路上被罵翻，稍早他在臉書發文承認思慮不周向蔡英文道歉。圖／聯合報系資料照

總統蔡英文今天上午快篩陽性確診取消下午行程，不過台北市議員楊植斗卻酸蔡是因為不想勘災故意確診，在網路上被罵翻，就連衛福部次長王必勝也諷刺楊「上次摔到頭沒有好嗎」，眼看戰火持續延燒，楊稍早發文表示，自己發文思慮不周，向蔡英文道歉，祝她早日康復。

蔡英文今天上午結束行程後略感不適，快篩結果呈陽性，緊急取消下午行程，不過楊植斗卻在臉書發文酸，「颱風前夕，蔡英文驚傳確診，合理懷疑她只是不想去勘災而已…」引發不少人批評，連衛福部次長王必勝也諷「上次摔到頭沒有好嗎」。

不過楊植斗在被批評後，並未第一時間道歉，反而又在臉書發文表示，當初疫情肆虐時，蔡政府口罩快篩疫苗一樣都沒有，還呼籲大家打高端符水，當初確診的人過世了這麼多，「蔡英文可曾道過歉？」更表示，「早不確診，晚不確診，即將要嚴陣以待面對颱風時就確診，不想勘災，不食人間煙火也不是新聞了，合理懷疑一下也是剛好吧？」

貼文一出再度點燃戰火，不少網友痛批楊植斗，「口罩、快篩、疫苗都沒有？你確定你住台灣」、「有夠低端的發言」、「沒有人會要自己生病，水準堪憂」、「不要再害侯市長了」、「果然是阿斗」。

楊植斗言論持續延燒，他約晚間10點也在臉書表示，向蔡英文致歉，祝蔡總統早日康復，他坦言，剛接到一位前輩的電話，告訴他，即便是不喜歡蔡英文，也不該拿她的身體健康作文章，蔡英文確診了，就該祝福她早日康復，楊植斗思考後，認為前輩說得有道理，並表示，「我之前發文時思慮不周，對蔡英文有所冒犯，在此鄭重道歉，也保證以後不會再拿別人的身體健康作文章。」

蔡英文 確診 楊植斗 快篩陽性

延伸閱讀

蔡總統確診盧秀燕赴粉專留言祝康復 網讚：全黨你最清醒

獨／總統蔡英文今染疫 疾管署：自主健康管理最慢8月「下修至5天」

總統蔡英文確診了！近期感染症狀更似流感 女性常見腹瀉

蔡英文快篩陽性確診 下午行程取消

相關新聞

陳水扁宣告「趙建銘醫師將重磅回歸」 擔任這家骨科院長

前總統陳水扁的女婿趙建銘，因台開內線交易案判囚，服刑1年半後今年4月假釋出獄。陳水扁今天透露趙建銘的新動態，將在台南市五...

酸蔡總統確診不想勘災遭罵翻 楊植斗道歉「祝她早日康復」

總統蔡英文今天上午快篩陽性確診取消下午行程，不過台北市議員楊植斗卻酸蔡是因為不想勘災故意確診，在網路上被罵翻，就連衛福部...

歐盟對台灣只想畫「虛線」 雙邊關係各有懸念

歐洲議會外交委員會25至27日訪台，加上19日台灣立委首度應邀參與歐洲議會公聽會、6月間台灣連續5位政委及部次長出訪歐盟...

蔡總統確診盧秀燕赴粉專留言祝康復 網讚：全黨你最清醒

蔡英文總統傳出確診，市長盧秀燕到蔡總統臉書留言：祝福蔡總統早日康復，台中會努力做好防颱準備，請總統安心休養。網友說，「全...

禁抖音到底行不行？ 鄭文燦、數位部給答案

有關是否要禁抖音，行政院副院長鄭文燦今（25）日表示，數位部也會針對這些通訊軟體，發布評估報告，希望給使用者做參考，目前...

高齡駕駛事故頻傳 邱臣遠籲政府改善偏鄉交通降低風險

台灣馬路如虎口，民眾黨立委邱臣遠今天表示，高齡駕駛事故飆升，高齡駕駛車禍死亡人數占全部死亡人數的25％，平均每4件道交事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦