學者：財劃法早失去立法精神 總統參選人應表態修法

前瞻軌道建設地方自籌款高負擔沉重，本報「陽光行動」報導後，政大地政系教授徐世榮昨指出，各地方政府都有嚴重財政赤字問題時，前瞻基礎建設計畫地方政府的自籌款到底要怎麼來？答案就是「掠奪土地」；政府採用嚴重侵害基本人權的方式籌措地方政府所需的財源，在綠營執政的縣市尤其明顯，要予以嚴正的譴責。

逢甲大學金融學院院長陳盛通說，現行財劃法失當初「劫富濟貧」、「縮小城鄉差距」的立法精神，他建議統籌分配款應修法，不要讓富者愈富，並喊話三位總統參選人都有市長經歷，應說清楚如何分配才公平。

國民黨立院黨團總召曾銘宗說，當初審查前瞻條例及預算時，國民黨已多次預警地方財政會出現困難，既然地雷是蔡政府埋下，地方配合款應視各縣市財政狀況，由中央多數吸收。

民眾黨立委邱臣遠表示，先前陸續推動的軌道建設進入興建高峰期，根據過往工程建設經驗，評估階段和實際建設經費往往會有差距，加上近三年通膨嚴重，缺工缺料等因素造成經費暴漲，一點都不讓人意外；中央應盡早啟動因應對策，調整各縣市軌道建設發包順序，避免同縣市建設同時動工，以降低地方財務負擔，並應重新評估，將不具備成本效益的捷運喊停。

徐世榮指出，財劃法多年未修，地方沒錢，造成另一個更嚴重的問題就是，以土地開發來解決財源不足，把私有地變成公有地，再來標售、賺錢；透過一般徵收如台南鐵路地下化東移、屏東火車站南移及鐵路高架化等，區段徵收如桃園航空城、桃園綠捷等、公辦市地重劃如高雄火車站周遭、鳳山火車站周遭等。

徐舉例表示，台南鐵路地下化東移案是台南市前市長、民進黨總統參選人賴清德推動，當時中央、地方談經費時，中央同意負擔百分之八十七點五，地方負擔百分之十二點五，但條件是要用台南火車站及其周遭土地的開發利益來挹注建設所需成本，賴即以「土地徵收」方式進行。

其他如屏東縣前縣長潘孟安、桃園市前市長鄭文燦、高雄市前市長陳菊，都是透過都市計劃，將人民的土地變成是政府的；不過鄭文燦執行的桃園航空城計畫第一期徵收三千多戶，台北高等行政法院今年六月判決九位住戶勝訴，是難得的人民勝利。