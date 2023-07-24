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陽光行動／48億鐵路高架化 嘉市府喊話中央全額補助 減輕地方負擔

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府希望中央兌現承諾，嘉市鐵路高架化工程，全額由中央負擔，圖為鐵高施工資料畫面。圖／本報資料照片
嘉義市政府希望中央兌現承諾，嘉市鐵路高架化工程，全額由中央負擔，圖為鐵高施工資料畫面。圖／本報資料照片

前瞻建設各縣市陸續傳出自籌款比例過高，大喊吃不消，恐成拖垮地方財政的大錢坑；嘉義市政府表示，嘉市鐵路高架化48.2億的自籌經費，對嘉義市是非常沉重的財政負擔，中央應該要信守承諾，全額補助。

嘉義市政府表示，嘉市前瞻建設目前都在進行中，尤其是嘉義市區鐵路高架化工程更是嘉義市重要交通建設，市府全力推動，雖然中央違背承諾，但為了嘉市的發展，嘉義市會先配合中央財務計畫執行。

市府表示，今年交通部修正鐵路高架工程計畫總經費，新增99.22億元，總經費由238.98億元調整至338.2億元，又要求地方增加9.88億元負擔款，地方負擔總額變成48.21億元，對地方財政是很大的困難，嘉義市政府希望中央能兌現承諾嘉義市鐵路高架化工程，全額由中央負擔。

對於財劃法修法，市府認為必須就收入及支出面通盤考量，歷經20年，隨著高齡化、少子女化等整體經濟情勢的變動，地方政府支出面已有相當質及量的變化，這次修改財劃法中央下放財源分配給地方，樂觀其成，但財政大餅就這麼大，到底要釋出多少？六都及非六都如何分配？各縣市的分配如何能調劑盈虛，達到區域均衡發展？以及地方相應支出，與攸關地方一般性補助款分配，都未提出討論，無法準確評估對地方政府有無實質幫助。

市府表示，財劃法已24年未修，因牽涉到地方財源的分配，若有完善的分配機制，確保地方既有財源、縮短城鄉差距，透過分配試算結果，讓各地方知道分配數額與相應負擔的歲出，就比較容易獲得共識。

嘉義 鐵路高架化 財劃法

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