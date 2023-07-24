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陽光行動／財劃法卡關24年 學者：有如木乃伊躺在「2都、23縣市」棺架

聯合報／ 記者袁志豪／台北即時報導
前瞻建設造成縣市政府龐大的財政壓力，政治大學財政學系教授陳國樑指出，只有修改財劃法，初步先讓地方政府能課徵所得稅、消費稅，才是有效籌措財源的解方。記者曾原信／攝影
前瞻建設造成縣市政府龐大的財政壓力，政治大學財政學系教授陳國樑指出，只有修改財劃法，初步先讓地方政府能課徵所得稅、消費稅，才是有效籌措財源的解方。記者曾原信／攝影

前瞻建設造成縣市政府龐大的財政壓力，政治大學財政系教授陳國樑指出，在財政中央集權下，地方財政患寡亦患不均，所謂地方財政自主，不過是仰中央鼻息、瀕臨全面性崩壞；只有修改財政收支劃分法，初步先讓地方政府能課徵所得稅、消費稅，才是有效籌措財源的解方。他建議，財政紀律的約束必須放進憲法中，不能讓中央一直編預算，再用特別法跳脫約束，要有限制的依據。

陳國樑說，1999年地方制度法公布施行，財劃法也配合修正；後續至今，地制法已有13次修正，期間包括2009、2010及2014年三次大修，台灣地方行政區域早已翻轉為「六都十六縣市」，但財劃法20多年來文風不動，有如風化的木乃伊，躺在曩昔「2直轄市、23縣市」時代的棺架裡。

陳國樑指出，目前中央與地方的財政分配仍依據財劃法，有錢的稅都被中央徵收走，如法條明訂在整體稅收中佔比達7成所得稅與營業稅皆為國稅；多年來中央是將部分稅收，或直接以統籌方式、或間接以補助方式「歸還」地方，卻又往往以統籌分配稅款與補助款作為規範地方施政的籌碼。

他表示，在財劃法的「殭屍」架構下，中央財源移轉地方的鼎鼐調和，全賴「中央統籌分配稅款」與「中央補助款」，分別由財政部與主計總處主管之分配與補助兩辦法，頻繁修正。由於行政規章修正並不須經過立法院，中央完全掌控「魚與麵包」的分配權，地方政府如果想靠自己想辦法找財源，其實沒有什麼辦法。

陳建議財劃法修法的方向，可以先朝所得稅與消費稅下放給地方政府，原因即在於所得產生地與消費所在地，當然擁有課稅權，而不是均由中央整碗端走，再用統籌款跟補助款分配，那縣市政府為何還要努力讓民眾留在當地工作、居住、消費？如果100元的所得稅、消費稅，地方能分到20元，勢必更將設法讓人口移入、加強觀光發展。

他也說，當地方政府能自給自足，就能精打細算，預計進帳100元，才去做100元的建設，而不是像現在同時進行很多建設，並期望中央補助越多越好；在目前工料成本、工人薪資均不斷上漲的情況下，當中央補助有限，最後可能的情況是自籌款項無法支付，相關建設成為爛尾樓，蓋不下去半途而廢，業者罷工、提告要錢。

陳國樑指出，修改財劃法，讓地方政府收到所得稅與消費稅，相信會是籌措財源的解方，既公平又有效率；此外，地方政府所詬病的許多大型企業總公司設在台北市，設立的工廠汙染卻在農業縣市，報稅卻集中在總公司，如果修法，初步就能收到工人的所得稅與消費稅，政府的統籌分配款應加強用於窮鄉僻壤，縮短城鄉差距。

陳也表示，如果中央仍拒絕下放權力，立法院在執政黨一黨獨大下，拖延日久，地方政府或許可以考慮聲請釋憲，地方自治為憲法所保障，理應包括中央必須確保地方政府財政無虞，實施自治，而不是都要卑躬屈膝向中央請款，若不修改財劃法，財源從何而生？

財劃法 立法院 地方制度法 財政收支劃分法

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