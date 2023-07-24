陽光行動／徐世榮：政府用侵害人權方式 籌措地方政府財源
蔡政府2017年提出前瞻基礎建設計畫，其中軌道建設今年陸續進興建高峰期。去年底上任的縣市長發現，軌道建設的縣市自籌款高得嚇人，六都、七縣市自籌款高達5518億元。本報今日以「陽光行動」專題報導，政大地政系教授徐世榮在臉書分享報導並指出，我國政府是用侵害基本人權的方式來籌措地方政府所需的財源。
徐世榮指出，在各地方政府早就都已經有嚴重財政赤字問題的時候，要問，前瞻基礎建設計畫中，各地方政府的自籌款到底要怎麼來？答案就是：掠奪人民土地！
這就是一般徵收（如台南鐵路地下化東移、屏東火車站南移及鐵路高架化等）、區段徵收（如桃園航空城、桃園綠捷等）、公辦市地重劃（如高雄火車站周遭、鳳山火車站周遭等）不斷被採用的原因。
這也就是說，我國政府是採用嚴重侵害基本人權的方式來籌措地方政府所需的財源，這在綠營執政的縣市尤其明顯。針對這一點，「我們應該要予以嚴正的譴責」！
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言