陳其邁談前瞻軌道建設：成立捷運財政規畫小組精算 自籌財源

蔡政府二○一七年提出前瞻基礎建設計畫，其中軌道建設今年陸續進興建高峰期，高雄市長陳其邁表示，他上任不到一個月，就成立捷運財政規畫小組，算好捷運何時要蓋、錢何時要到位、地方要負擔多少。他說，高雄捷運紅橘線原本沒有半個聯合開發案，市府在既有場站中盤點不錯的站點做聯開，像O4舊市議會站、O10衛武營站、O13大東站等，進行縝密財政規畫，利用原來站體的開發案來挹注財源，賺的錢就可以再去蓋捷運。

陳其邁說，輕軌建設經費地方有一定比例要自籌，透過聯開案開源是主要方式。早期台北推動聯開案被批評，後來一個個聯開案完成，例如市府捷運站做的很好，就可以知道聯開案對接捷運建設非常重要。高雄市超前部署規畫，副市長林欽榮主持的專案小組每兩個月開會一次，會去評估還有什麼地方可以做；至於目前推的聯開案，是將之前紅橘線沒做的地方補足，有些案子已經開始有權利金收入，正好可以用來蓋後面的建設。此外，聯開案也能帶動地區發展，像高捷南岡山站樂購站前廣場開幕，現在就變得相當熱鬧。

為加速未來場站開發，高市捷運局成立聯合開發辦公室，軌道建設計畫核定後，工程與聯合開發會一起啟動，以及早培養未來潛在客源，結合公共服務的提供，希望通車後周邊相關建設都能一起上線，進一步增加建設財源。依捷運局規畫，前瞻軌道建設經費的自償經費除了既有場站開發收入，其餘依計畫於營運後30年分年收取，每年並會依據實際金額滾動檢討。

前瞻建設在高雄以軌道建設為大宗，目前進行中的前瞻基礎建設軌道預算，包括岡山路竹延伸線（1階）、岡山路竹延伸線（2A階）、都會黃線，總經費1671.89億元，中央補助947.62億元，地方自籌724.27億元，負擔比為43.32%。

至於未納入前瞻建設的軌道建設，還有環狀輕軌、小港林園線及岡山路竹延伸線（2B階），總經費為890.44億元，中央補助472.59億元，地方自籌417.85億元，負擔比也有46.92％。

高雄市財政局副局長黃淑貞表示，總體來說，高雄軌道建設總經費2562億元，中央補助1420，地方自籌款是1142億元，因為輕軌已有部分路段通車，包含輕軌建設在內累計已編列121億元，未來還有1021億元要自籌，是很大挑戰。至於軌道建設自籌財源如何籌措？市長陳其邁上任後就指示財政局成立軌道建設財務規劃專案小組，以不排擠其他市政建設預算為原則來籌措建設經費。

地方配合款依中央規定，自償財源包括「租稅增額融資（Tax Increment Financing，簡稱TIF）」周邊租稅增額、周邊土地開發（Transit Oriented Development，簡稱TOD）增額容積等等，現階段主要以軌道建設沿線土地場站聯合開發為主。

黃淑貞說，前瞻經費不會一次到位，而是按工程進度分年支付，這幾年市府利用招商引資收入，像捷運局O4舊市議會站聯開案111年已招商成功，約有28億元效益，這是第一個聯開案；除了目前在蓋的幾條線聯開案，既成的紅橘線周邊場站，也正積極尋找可以開發利用的，像O9技擊館站、O10衛武營站、O13大東站等，都已經在規畫中，會逐步推出，相關方向會在促參推動小組討論，財務規畫與執行面一起，依工程進度完成百分之幾，逐年編列自償經費。

黃淑貞表示，大家都希望中央多補助一些，但建設經費龐大，地方也要自己努力，中央地方共同努力完成。軌道建設對地方發展有重要意義，包括淨零排碳，減少空汙等，有其必要性。市府執行前瞻預算原則，就是在不排擠既有預算下，要自己另外去賺錢，開發新財源，不只捷運局聯合開發，都發局辦都市更新，地政局辦土地重劃等，各局處都有新財源近來，就不會排擠既有預算，這都是目前在努力的目標，不會因此割捨掉其他預算。