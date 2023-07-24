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陳其邁談財劃法修正：採務實作法 修法前儘量爭取中央款項補助

聯合報／ 記者蔡容喬林巧璉徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，財劃法修法已經講了很久，很難去修，他比較務實，在財劃法公式沒改之前，中央對地方補助，不管是一般性或專案性補助都很重要。本報資料照片
高雄市長陳其邁表示，財劃法修法已經講了很久，很難去修，他比較務實，在財劃法公式沒改之前，中央對地方補助，不管是一般性或專案性補助都很重要。本報資料照片

攸關我國中央與地方政府財源分配的財劃法修法卡關超過廿年，高雄市長陳其邁表示，財劃法修法已經講了很久，很難去修，他比較務實，在財劃法公式沒改之前，中央對地方補助，不管是一般性或專案性補助都很重要。

陳其邁說，市府幾位副市長像林欽榮，在營建署當過署長，羅達生在經濟部，他自己在行政院，會比較清楚中央有哪些專案計畫，以及在國家建設補助上考量的優先性，因為站在國家立場來講，專案計畫就是平衡城鄉建設很重要的工具，像台北市財政好，當然不需要補助，地方相對來講比較困難。

陳其邁舉例，像高雄市社會住宅原本不到百戶，他上任後爭取中央補助做了1萬5千戶，是中央蓋的，錢和管理也是中央出，土地則是國防部、公有行庫的國有地，有小組專門找地，所有行政協助、建照等都幫忙解決，預計今年底動工可超過8千戶。如果是地方業者自己蓋，向銀行借錢的利息也是中央出，自償經費不足的差額，中央也會補助，只要穩賺不會虧錢，業者就敢蓋。

陳其邁說，有些地方政府對於這些專案補助不是很清楚，因為沒錢就會遲疑，台北市也蓋不快，直到2016年才加速在蓋，高雄是看準了就開始蓋，這些社宅像凱旋青樹已完工，岡山大同九村正興建中，不少還位於捷運站旁，像亞灣區、大寮捷運站出口，未來住戶可以搭捷運上班。他舉這個例子是要說，在統籌分配款比例藉由修法增加前，地方政府還是會藉由一般或專案性補助向中央爭取經費。

高雄市財政局副局長黃淑貞表示，高雄市統籌分配款加一般性補助款共500多億元，在六都中排名第三。對於財劃法修正方向，只要中央啟動，各地方政府都會找對自己最有利點爭取，但版本定案前，要形成合理共識，難度頗高，畢竟一修法又是執行20年，財源分配需要審慎進行。

六都統籌分配款依特定項目比例計算，包括營利事業銷售額50%、土地面積和人口各20%、財政能力10%，因為台北市營利事業銷售額達12、13兆，佔比很高，高雄只有5.87兆，桃園、新北約5、6兆，台北市人口少、面積小，人均分配到的比重就比較大。不過，新北市會以自己人口最多，分配人均最少，去爭取較多的統籌分配款，桃園也會說，自己分配總額最少，大家都會針對自己部份去爭取，像高雄市面積最大，建設與維護經費也大。所以大家都希望中央能夠盡速修法，但也要大家形成共識，這難度很高，只能透過每年給地方的一般性補助款去盡量補足。

財劃法

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