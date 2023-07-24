國史館館長陳儀深：李登輝民主化 台獨奠基

國史館將於本月廿九及卅日舉辦前總統李登輝百年誕辰紀念新書發表暨學術討論會，國史館館長陳儀深昨天以視訊演講「台美人與台灣民主化：兼論台灣民主化過程中的美國因素」時提到，李登輝推動民主化的過程，事後來看，很多都是台獨的基礎工程。

對於陳儀深的說法，李登輝基金會執行長鄭睦群昨天表示，基金會沒有回應。但國民黨立委李德維批評，陳儀深試圖合理化「台獨金孫」賴清德借殼中華民國的正當性，「助攻」賴清德。民進黨立委劉世芳則表示，反對台獨的人先捫心自問，中華民國是不是獨立於中華人民共和國之外的主權獨立國家？

李德維說，陳儀深在史學界本來就有名的大台獨，擔任中華民國國史館館長本身就是諷刺，也無史學者的風骨；陳儀深打從內心和賴清德一樣，不願意面對中華民國，許多言論和做法都是在為台獨布局。

李德維認為，陳儀深此番言論就是想淡化賴清德的台獨，意即「李登輝以前就在搞台獨，所以台獨金孫擔任總統，也是理所當然」。

全美台灣人權協會昨天邀請陳儀深視訊演講，陳儀深說，國史館將舉辦李登輝百歲冥誕紀念會及新書發表，裡面有過去僚屬故舊的口述歷史和李登輝相關檔案的數位化。

陳儀深表示，李登輝推動民主化的過程，事後來看，所做的很多事都是台獨基礎工程，但李登輝當時是國民黨主席和中華民國總統，很多事情李登輝其實不願意講白。

陳儀深指出，經由公關公司卡西迪遊說，美國參、眾兩院當年多數決議要邀請李登輝訪美，以康乃爾大學校友身分回母校演講，美國前總統柯林頓政府當時是不得已才同意，不然一個現任總統要去，以「台灣關係法」來講，這是不可能的事情。

陳儀深表示，美國對台灣的關係也一直在轉變，至於美國是否支持台獨，這要分階段及不同角度來講。台灣曾被日本統治半個世紀，二戰後因韓戰爆發使台灣被編入美日對抗共產的冷戰前沿，美國第七艦隊藉著「台灣地位未定論」進出台灣海峽；一九五○、六○年代，美國在乎中華民國的反共承諾，甚於在乎台灣人的自由人權，後來又因越戰、中蘇關係改變，讓美國進行中美關係正常化，上海公報、建交公報、八一七公報莫不對台灣造成巨大衝擊，好在美國國會一九七九年通過「台灣關係法」作為雙方關係的基石，直到今日。