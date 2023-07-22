快訊

葛斯齊爆A咖偶像劇男星未婚生子女方很受傷 線索一出眾人直呼：太明顯

不想少賺千萬…理工科聘不到師 博士學歷價值何在？

吃剉冰導致腎衰竭！營養師曝食物中常見3種致病菌 預防食物中毒5原則一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台申請加入CPTPP密件疑外洩 鄭文燦：別轉傳來路不明文件

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
傳加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」密件外洩，行政院副院長鄭文燦今回應，網路上有流傳真假難辨，希望民眾要以政府所公布的談判、經貿文件為主。記者翁唯真／攝影
傳加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」密件外洩，行政院副院長鄭文燦今回應，網路上有流傳真假難辨，希望民眾要以政府所公布的談判、經貿文件為主。記者翁唯真／攝影

根據路透社報導，台灣正在調查一起可能的官方文件外洩案，洩漏範疇包括外交電報和關於台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的機密評估，對於內容是否屬實，行政院副院長鄭文燦今回應，網路上流傳真假難辨，希望民眾要以政府所公布的談判、經貿文件為主，不要轉傳這些來路不明、變造偽造的文件。

報導指出，外洩文件包括國安局去年10月針對台灣申請加入CPTPP的機密「安全評估」，與來自台灣駐日本、越南代表處，關於中國和台灣申請加入CPTPP的外交電報，及台灣駐美代表處今年一份關於台美貿易談判的機密報告。

鄭文燦說，任何經貿的文件，或者是CPTPP的文件，必須以主管機關公布的文本跟資訊為主，網路上有流傳真假難辨，部分偽造部分變造的文件，這也有認知作戰的可能，所以各相關單位非常密切的追蹤這件事情，希望民眾要以政府所公布的談判文件、經貿文件為主，不要去轉傳這些來路不明、變造偽造的文件。

鄭文燦 國安局 日本 CPTPP

延伸閱讀

挨批軍公教加薪地方埋單 鄭文燦：挹注地方財政有考慮到加薪

網友質疑館長臉書「被國家機器弄掉」？鄭文燦：政府沒能力介入

談716遊行 鄭文燦：挑撥對立不是民主社會該有作法

副閣揆到桃園看新學校進度 副市長：感謝中央支持

相關新聞

台申請加入CPTPP密件疑外洩 鄭文燦：別轉傳來路不明文件

根據路透社報導，台灣正在調查一起可能的官方文件外洩案，洩漏範疇包括外交電報和關於台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」...

蔡總統不滿意度近五成 游盈隆：對賴清德選情構成障礙

台灣民意基金會今天公布最新民調，對於蔡英文總統施政滿意度，42％民眾滿意、49％不滿意，不贊同者比贊同者多7個百分點。台...

盧秀燕跨黨派邀8女性縣市長 將齊聚台中「女力縣市交流」

國內掀「MeToo」運動，台中市長盧秀燕7月26日將邀約女性縣市首長齊聚台中舉辦「女力縣市交流活動」，全國10大女性縣市...

【總編開箱】川普批台、白宮問賴 凸顯美方要求 台灣不能照單全收

本周有兩則新聞都跟美國有關，發展下去，或許會影響到台灣的總統選舉，值得在此探討。

搶國際新冠疫苗有功 陳建仁點名2律師幫大忙

衛生福利部21日舉辦衛福部成立十年部慶及「頒發112年衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮」。行政院長陳建仁表示，不只...

立委邱臣遠建議中央補助「凍卵」費用 搶救少子女化

民眾黨立委邱臣遠今天指出，台灣初婚年齡創新高，男性32.6歲、女性30.7歲，國內人口連續3年負成長，政府少子女化預算編...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦