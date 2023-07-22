台申請加入CPTPP密件疑外洩 鄭文燦：別轉傳來路不明文件

根據路透社報導，台灣正在調查一起可能的官方文件外洩案，洩漏範疇包括外交電報和關於台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的機密評估，對於內容是否屬實，行政院副院長鄭文燦今回應，網路上流傳真假難辨，希望民眾要以政府所公布的談判、經貿文件為主，不要轉傳這些來路不明、變造偽造的文件。

報導指出，外洩文件包括國安局去年10月針對台灣申請加入CPTPP的機密「安全評估」，與來自台灣駐日本、越南代表處，關於中國和台灣申請加入CPTPP的外交電報，及台灣駐美代表處今年一份關於台美貿易談判的機密報告。

鄭文燦說，任何經貿的文件，或者是CPTPP的文件，必須以主管機關公布的文本跟資訊為主，網路上有流傳真假難辨，部分偽造部分變造的文件，這也有認知作戰的可能，所以各相關單位非常密切的追蹤這件事情，希望民眾要以政府所公布的談判文件、經貿文件為主，不要去轉傳這些來路不明、變造偽造的文件。