被Kolas控殘殺同志 陳瑩喊冤：音樂系出身保有真性情

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）疑涉不倫戀，Kolas昨天指控，捏造這事件的背後黑手之一，是同黨立委陳瑩，會「告好、告滿」。陳瑩今天表示，她已是民進黨提名的參選人，針對Kolas惡意攻擊的言論，已報請黨中央要秉公處理，同時也會對Kolas所提的不實指控保留法律追訴權。

陳瑩指出，昨天白天在立法院開會下午晚上又一直在跑行程，忙了一整天回到家已經將近凌晨了。好不容易停下來坐定位後，打開手機，有一堆同事傳來的新聞，以及kolas在臉書上的發文。在仔細拜讀完之後，只能說，這樣的內容實在不值得她花時間回應，更不願意配合演出。

陳瑩說，當政治人物真的不是一件容易的事情， 20年來她和團隊兢兢業業，不分黨派、不分族群、全心全力投入為族人服務，而「保護族人」，讓他們「平安健康，圓滿和樂」，更是從不敢懈怠的使命。

陳瑩表示，音樂系出身，讓她與複雜的政治圈是很格格不入的，音樂的滋養及教會的教導，讓她20年來在這複雜的環境當中，都還可以保有真性情、說真話，顛倒是非不是她的專長，如果做錯事了，一定虛心檢討，好好道歉，絕對不會怪罪別人，更不會拖一堆人下水。