遭爆不倫戀 Kolas再轟鏡週刊未查證、偷錄音：不道歉將提告

總統府前發言人Kolas Yotaka被鏡週刊爆料去年競選花蓮縣長期間與已婚李姓隨扈發展戀情，Kolas指鏡週刊未查證。鏡週刊今天說，出刊前多次向Kolas查證，過程皆有錄音為證。Kolas則說，鏡週刊自爆未經她允許就錄音，將向鏡週刊寄出存證信函，要求道歉、更正，否則將提告。

鏡週刊說，「一、Kolas指控鏡週刊報導未向其查證，事實上，鏡週刊出刊前，遵守新聞處理原則，多次向Kolas查證，她的說詞前後不一，還更改講法，過程皆有錄音為證。二、Kolas不倫報導於6月28日出刊，此後鏡週刊未與Kolas有任何聯繫，更無『週刊內可靠消息來源證實』云云。三、Kolas連日指控鏡週刊是不查證的惡意爆料，均與事實不符。鏡週刊將保留對Kolas的法律追訴權。」

Kolas說，「鏡週刊自爆未經我允許就錄音。且6月27日深夜記者與我通話，從未針對企圖引用的對話內容一一向我查證，一次都沒有。我將向鏡週刊寄出存證信函，要求道歉、更正，否則將提告。」