川普批台灣搶走美國半導體工作 藍委：真心換絕情

美國前總統川普日前接受專訪，批評台灣搶走美國半導體的工作。國民黨立委賴士葆今日對此表示，道地真心換絕情，台美貿易倡議完全沒有碰觸到任何關稅減免，川普稱台灣搶美國半導體工作，加徵台灣關稅，行政院長陳建仁仍說台美貿易倡議是讓雙方互利的談判，真是離譜。

賴士葆說，川普講話像川劇變臉一樣快，這回嗆說早該阻止台灣搶走美國所有半導體的工作，並對台灣課稅。一席話震驚各界，惟台灣府院不敢回應，因為實在太難堪，道地真心換絕情，過去台灣視川普為最挺台總統，如今不僅拒絕回應承諾保護台灣的議題，還瞬間把台灣形塑成為小偷、搶匪，這幾年亦步亦趨跟著美國反中的蔡政府對美國逆來順受，予取以求到唾面自乾的地步，連有毒的萊豬都開放進口，護國神山也應美國要求到亞歷桑納州設廠了，突然把台灣從友人變敵人，真是讓人錯愕到夫復何言。

賴士葆指出，學者批評川普倒因為果的言論對台灣很不公平，分析這是川普的選舉語言，然而即便選舉語言都是一種表態，把台灣列為敵對立場也會影響美國民眾與產業界的思維與言行。2020年，白宮前國安顧問波頓出書爆料，川普當年懇請習近平幫他競選連任，當時美中貿易戰已經開打，在G20的峰會上，習近平希望美方不要加徵數千億美元懲罰性關稅，川普拜託中國運用影響力加購美國黃豆與大麥幫他打贏選戰，因為農民選票很關鍵，雙方達成協議，川普稱習近平是「中國史上最偉大領導人」，這也是川普選舉語言的另一種樣態。

賴士葆提到，波頓的書中提到川普多次跟他談到台灣與中國大陸的懸殊，川普說台灣就像是筆尖，中國大陸就是白宮橢圓形辦公桌。波頓的書提到川普在背棄敘利亞的庫德族之後，台灣下一個極可能被拋棄的對象，波頓認為美國不該如此對待民主盟友。