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柯文哲拋重啟服貿 陳建仁：現階段沒討論必要

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院長陳建仁（右）、陸委會主委邱太三（左）。記者曾學仁／攝影
行政院長陳建仁（右）、陸委會主委邱太三（左）。記者曾學仁／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲主張重啟服貿，民進黨立委賴瑞隆在立法院院會問行政院長陳建仁看法，陳建仁說，這十年國際貿易情勢有很大轉變，服貿在現階段沒有繼續討論的必要。

賴瑞隆指出，近期有人提到重啟服貿，但外交部次長李淳說， 服貿就像過期的雞排，想請教行政院對於服貿的態度。

陳建仁表示，十年來國際貿易情勢已經有很大轉變，跟簽服貿的時空環境背景已經不相同，當時開放的很多項目中，大陸已經對外資開放，台灣走在去威脅化的階段，服貿跟台美協定的對象、時空、內容也不同，服貿在現階段沒有再繼續討論的必要。

賴瑞隆說，有人認為兩岸要在一中框架下談判，高達84％國人反對一國兩制，兩岸路線非常清楚。

陳建仁指出，大陸對兩岸協商與對話，設置在九二共識的前提，這就是恢復兩岸協商最大的障礙，政府支持在不涉及政治前提，在對等尊嚴下，進行兩岸經貿交流及互動，這是很重要的關鍵，現在對於最大障礙還存在的情況下，兩岸經貿交流需要相當努力才行。

服貿 陳建仁 賴瑞隆 柯文哲 李淳 外交部

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