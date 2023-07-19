賴清德過境美國到哪些城市？ 外交部次長李淳：安排中

副總統賴清德將過境美國，民眾黨立委邱臣遠今天在立法院質詢時問相關行程、過境城市，問是否會到阿靈頓。外交部次長李淳回應，副總統過境美國的行程正在安排中，一但確定城市，會在適當時機跟大家說明。

邱臣遠指出，賴清德8月將到巴拉圭參加新總統就職典禮，行政院有沒有做相關風險評估，可能帶來什麼程度的兩岸風險？行政院長陳建仁答詢，以往友邦領袖就職時，都會由總統、副總統率團祝賀，這是增進邦誼最好的方法，行之有年。

邱臣遠表示，賴清德副總統現在是民進黨2024總統參選人，身份較特殊，恐觸動對岸敏感神經，過境美國動見觀瞻，加上賴前幾天還提出「走入白宮說」，可能挑戰美、中底線，這次過境美國，政治敏感性更高，國安單位應掌握相關情資，防範任何擦槍走火風險。李淳答詢，會妥善安排。