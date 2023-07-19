美通過台美貿易倡議首批法案 陳建仁：盼立院儘快通過

台美21世紀貿易倡議6月簽署首批協定，立法院將查照改為審查案，並於臨時會審議前，邀請行政院長陳建仁赴立院專案報告並備詢。陳建仁今受訪時表示，美國參議院稍早已通過台美21世紀貿易倡議法案，他很希望立院臨時會能盡快通過。

陳建仁今上午受邀率同相關部會首長赴立法院，針對台灣與美國間貿易協定專案報告並備質詢。陳建仁指出，此次台美簽署的協定是為雙方建立基礎，以因應更多貿易與投資的挑戰及機會，未來還有7個更具挑戰的議題需要協商，行政部門將妥善準備，並與立法院及各利害關係團體充分溝通，持續為強化我國經貿能力及保障經濟安全共同努力，爭取最大利益。

陳建仁說，台美的談判進展領先其他國家，在今年6月1日已簽署「台美21世紀貿易倡議」架構下的首批協定，成為我國與美國所簽署的第一個貿易協定，全面建立雙方經貿往來的法律基礎。

陳建仁說，長久以來，美國是台灣重要且關鍵的貿易及投資夥伴，台灣也以簽署雙邊自由貿易協定作為最重要經貿政策目標，但在2020年以前，由於台灣仍有若干措施未與國際規範完全接軌，美國及其他夥伴對於與台灣簽署貿易協定始終存有疑慮。

為使台灣跨出關鞬一步，陳建仁說，蔡總統在以維護全民健康為首要考量的情況下，處理長期沒有得到解決的貿易議題，建立豬肉萊克多巴胺安全的殘留容許值，面對民眾的疑慮，政府也公開及誠懇與公眾討論，提供客觀的分析及資訊，最終在公投中獲得高達410萬票支持，使台灣得以推動基於國際規則且更加開放的貿易，我國後續在去年2月也參考世界上多數國家的作法，解除日本福島食品進口禁令，以實際的作為宣示我國願意採行符合高標準的國際規範的決心。

陳建仁說，台灣面對及處理經貿問題的果決及能力，獲得美國國會對台灣的高度支持，從2019年12月至2022年5月間，共超過200位，高達4成的美國跨黨派的聯邦參、眾議員4度連署，支持台美洽簽貿易協定，也強化美國行政部門與台灣進行更深入的合作的意願，迎來了台美在經貿全方位合作的起點。

陳建仁表示，台美貿易協定是1979年以來，台美間議題最全面、涉及單位最多的貿易談判，雙方在談判過程中完全公平、對等，協定是雙方的共同承諾，對雙方有相同的拘束力。在談判過程中，為完備協定的架構，雙方同意在協定中納入「前言」、「初始條款」、「最終條款」等架構性章節，雙方也同意未來可經由協商增列新議題，使本協定可以繼續擴充及成長。

另為便利未來雙方政府及民間就不同議題的交往，陳建仁說，雙方也同意在貿易便捷化、中小企業及良好法制作業等章節分別建立聯合委員會，透過定期開會，進行更有效的溝通。

陳建仁表示，行政部門在談判過程一直秉持以主動公布談判進程及內容、善盡公眾溝通為最高原則。在主動公開資訊部分，本協定創下我國經貿談判的首例，在協定簽署前的2個月就公布第一階段5項議題談判的重要內容，也在協定簽署前2周即公布文本。在啟動倡議、正式展開談判時均發布新聞，在兩次實體會議的會前及會後，也主動以新聞稿說明談判情形與重點。

在公眾溝通部分，陳建仁說，行政團隊主動拜會各產業公協會，了解業者的需求及建議。另外，各單位在談判前均主動向專家學者請益，以使我方的革備能更周全。在媒體部分，行政機關適時就協定進展、內容等向不同媒體作詳盡說明。在談判過程中，相關部會曾2度應邀至立法院外交國防委員會進行專案報告，並應各黨團以及個別委員的要求，以口頭或書面方式說明談判進度及回應委員的詢問。

陳建仁說，協定生效後，將成為台美經貿往來具有法律拘束力的完整架構，也奠定未來洽談完整貿易協定的基礎。另一方面，本協定涵蓋CPTPP、美墨加協定(USMCA)等高標準貿易協定的重要內容，彰顯台灣符合且能遵守高標準，是可信賴的貿易夥伴，為台灣與其他國家洽簽貿易協定帶來示範作用，也有助參與CPTPP等區域經貿協定。

因此，陳建仁說，政府十分期盼協定儘速生效，使業者與民眾享受到實際的好處，提升台灣在國際經貿的重要性，以高標準的國際經貿參與，與美國等經貿夥伴一起塑造國際經貿規則，使台灣的經濟安全受到更好的保障。未來協定生效後，政府相關部門將再和各相關公會及民間團體進行更多研討，詳細研究如何善用協定的相關機制。